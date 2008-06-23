На желание украинцев иметь детей больше всего влияют жилищные условия и меньше всего – финансовые субвенции - исследование

Об этом свидетельствуют результаты презентованного сегодня в УНИАН социально-демографического исследования “Брак, Семья, Дети”, которое организовал и финансировал Благотворительный фонд Рината Ахметова “Развитие Украины”.

Директор Благотворительного фонда Рината Ахметова “Развитие Украины” Анатолий ЗАБОЛОТНЫЙ отметил важность данного исследования, которое дает возможность направить усилия на первоочередные задания для меценатства. “Когда мы подошли к реализации некоторых благотворительных проектов, в частности “Согрей любовью ребенка”, и развитию семейных форм воспитания, мы столкнулись с тем, что в Украине не существует достоверных и проверенных данных относительно факторов, влияющих на демографическую ситуацию", – заметил А.ЗАБОЛОТНЫЙ.

По его словам, последние исследования такого рода проводились в 1969 году, а остальные были ситуативными, разовыми или достаточно ограниченными. “Мы пришли к выводу, что сегодня государство, обычно, делает свою политику лишь на гипотезах или неполных исследованиях", – отметил А.ЗАБОЛОТНЫЙ. По его мнению, результаты данного социально-демографического исследования помогут не только благотворительным проектам, а также и государственным институтам сделать демографическую политику в Украине более системной, структурированной и стратегической.

В частности, результаты исследования показали, что финансовые субвенции никоим образом не влияют на желание украинцев иметь детей. Более важными являются жилищные условия и рост благосостояния в семье. Об этом сообщила, презентуя результаты исследования “Брак, Семья, Дети”, директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла ЛИБАНОВА. По ее словам, “50% опрошенных основной причиной откладывания рождения ребенка называют отсутствие надлежащих жилищных условий, нерешенные жилищные проблемы. Это является основной преградой для желаемого количества детей”.

Э.ЛИБАНОВА убеждена, что этот вывод должен найти соответствующее воплощение в демографической политике. “Если ставить целью реальное повышение уровня рождаемости, то необходимо не столько повышать помощь при рождении ребенка, сколько пытаться решить жилищную проблему", – считает она.

Среди других важных результатов исследования - отношение молодежи к незарегистрированным бракам. По словам Э.ЛИБАНОВОЙ, украинская молодежь значительно больше ориентирована на зарегистрированный брак. “Большинство респондентов рассматривает незарегистрированный брак как испытательный этап в брачных отношениях перед официальной регистрацией брака", – отметила она.