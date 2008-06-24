К концу года наличный курс доллара сравняется с официальным и составит 4,85 грн. – эксперт

Киев. 24 июня. УНИАН. К концу 2008 года официальный и наличный курсы доллара США сравняются и составят 4,85 грн.

Об этом заявил руководитель информационно-аналитического центра «Форекс Клуб» Николай ИВЧЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, таков прогноз аналитиков «Форекс Клуба» с учетом информации о возможном повышении процентной ставки по кредитованию недвижимости в США.

При этом он напомнил, что сейчас ставка составляет 2%, к концу года прогнозируют ее повышение до 2,25%, что приведет к укреплению доллара. «Конец этого года – начало 2009-го, скорее всего, пройдут под знаком доллара», – считает эксперт.

«Есть ожидания, что 4 июля, на День независимости США Нацбанк Украины предложит сделать коридор 4,60 – 5,10 грн./долл. США», – отметил Н.ИВЧЕНКО (ранее сообщалось, что на 4 июля запланировано заседание Совета НБУ, на котором будут рассмотрены вопросы денежно-кредитной политики).

Официальный курс евро к концу года Н.ИВЧЕНКО прогнозирует на уровне 728 – 737 грн./100 евро, обменный курс – на уровне 708 – 715 грн./100 евро.

«В данный момент евро на международном валютном рынке Forex стоит 1,55 долл. США. На конец года аналитики «Форекс Клуб» прогнозируют евро на уровне 1,50 – 1,52 долл. США» – сказал эксперт.

Справка УНИАН. 21 мая Нацбанк укрепил гривню, установив с 22 мая официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 4,85 грн./дол. Однако, уже 22 мая Совет Национального банка Украины вернул официальный курс гривни на уровень 5,05 грн./долл., применив право вето.

Председатель Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО вечером 22 мая подчеркнул, что, исходя из решения Совета, в Украине на 22 мая действует официальный курс на уровне 5,05 грн./долл.

Однако, Нацбанк на 23 мая оставил без изменений официальный курс гривни к иностранным валютам, установленный на 22 мая: 100 USD США - 485.0000 грн.

На 30 мая Нацбанк установил официальный курс гривни на уровне 100 USD США - 485.2000 грн.