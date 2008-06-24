Киев. 24 июня. УНИАН. Юристы считают неприемлемым законопроект “О судоустройстве и статусе судей”.

Об этом они сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, Председатель ассоциации судей, судья Конституционного суда в отставке Николай САВЕНКО заявил, что все юристы возмущены попытками незаконного “протягивания” через парламент этого законопроекта. Он считает данный проект закона неприемлемым и таким, что приведет к коллапсу судебной системы, а также вредным для всего общества.

По словам Н.САВЕНКО, вынесение этого законопроекта на рассмотрение во втором чтении является нонсенсом, поскольку его принятие в первом чтении пришлось на период нелегитимности Верховной Рады 5 созыва в результате соответствующего указа Президента.

Относительно сути документа, то юристы назвали его никудышным. В частности, было замечено, что ряд норм этого законопроекта еще раньше был признан Конституционным Судом не отвечающими Конституции. В частности, это касается положения, согласно которому руководителей судов назначает Президент по предоставлению Высшего совета юстиции, а Председатель Верховного Суда избирается на должность и освобождается с нее по представлению Президента.

Особо юристы отметили то, что вопреки Конституции Верховный Суд лишают статуса высшей судебной инстанции. Следствием этого, по их мнению, станет “правовая анархия”.

Кроме того, ученые считают законопроект в целом противоречивым и запутанным, а предлагаемую им систему судов – сознательно усложненной и специально созданной для лишения граждан доступа к правосудию.

Учитывая данные обстоятельства юристы призвали Верховную Раду снять упомянутый законопроект с рассмотрения как неприемлемый, а Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО – больше не предпринимать попыток нивелирования права в государстве.

Как сообщал УНИАН, 23 июня председатель Верховного Суда Украины В.ОНОПЕНКО заявил о попытках определенных политических сил неправовым способом добиться принятия парламентом антиконституционного законопроекта «О судоустройстве и статусе судей».

«Сегодня, как никогда, реально существует установление на законодательном уровне неконституционного контроля над судами и судьями, системы противоправного вмешательства в их деятельность, полного разрушения судебной системы Украины», – сказал В.ОНОПЕНКО.

Председатель ВСУ добавил, что упомянутый законопроект «О судоустройстве и статусе судей» подготовлен на базе двух законопроектов по вопросам судоустройства и статуса судей, внесенных Президентом в Верховную Раду V созыва в декабре 2006 года.

В.ОНОПЕНКО также напомнил, что в своем письме от 17 июня 2008 года Президент попросил парламент безотлагательно рассмотреть упомянутый проект закона, отметив, что поддерживает предложенный в нем подход к реформированию судебной системы, в частности и пересмотр полномочий Верховного Суда.

Заместитель главы Секретариата Президента Украины – уполномоченный Президента по вопросам контроля над деятельностью Службы безопасности Украины Игорь ПУКШИН в комментарии, обнародованном на сайте главы государства, назвал оценку упомянутого законопроекта, публично сделанную В.ОНОПЕНКО, необъективной.