ФИДЕ предлагает реализовать в Киеве инвестпроект по строительству многофункционального шахматного центра

Киев. 24 июня. УНИАН. Международная шахматная федерация (ФИДЕ) инициирует строительство в Киеве многофункционального шахматного центра.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент ФИДЕ Кирсан ИЛЮМЖИНОВ.

«Сегодня у меня будет встреча с мэром города Киева, где я хочу от ФИДЕ сделать предложение. В прошлом году мы встречались с руководством шахматной федерации Киева по поводу организации и строительства здесь шахматного клуба. Сейчас ФИДЕ выходит с предложением к руководству города построить здесь шахматный дворец», - сообщил он.

По информации К.ИЛЮМЖИНОВА, в прошлом году была разработана концепция и сейчас уже с 36-ю горадминистрациями в разных странах, входящих во всемирную шахматную федерацию, подписываются соглашения о строительстве «шахматных дворцов» с инвестиционными средствами от ФИДЕ.

По его словам, в проект по строительству шахматного центра в столице Украины инвесторы готовы вложить от 100 млн долларов и выше. Киев должен лишь выделить земельный участок под строительство помещения. Предполагается, что в нем на как минимум 15-ти этажах будут размещены офис ФИДЕ, национальная шахматная федерация, шахматный музей ФИДЕ, а также шахматные залы для проведения встреч игроков и т.д. Отдельно предполагаются помещения для работы филиала Шахматной академии ФИДЕ. Планируется, что центр шахматисты смогут посещать круглосуточно.

«От города нужно только место, а все инвестиции, вся начинка, вся идеология и т.д. - предоставит ФИДЕ. Шахматисты и город от этого только выиграют», - заверил К.ИЛЮМЖИНОВ.

Он полагает, что реализовать проект можно за 1-2 года.

Президент ФИДЕ также сообщил, что федерация сделала предложение построить большой шахматный центр в Арабских Эмиратах на общую сумму инвестиций около 2,5 млрд долларов. Этот проект, по словам К.ИЛЮМЖИНОВА, очень понравился руководству Дубаи, и планируется, что шахматный комплекс разместится на 64 га на границе между Дубаи и Абу-Даби. Проект предполагает возведение 32 корпусов разного назначения в виде шахматных фигур, в т.ч. гостиничный комплекс. В этом шахматном центре будут круглосуточно проходить шахматные турниры.

«Я думаю что и Киев не откажется, если город украсит архитектурная композиция в виде ферзя или лошади», - высказал надежду К.ИЛЮМЖИНОВ.

В контексте сказанного он также отметил, что в Риге, учитывая специфику архитектуры города, Шахматный дворец планируется построить в виде слона или ферзя.

Отдельно К.ИЛЮМЖИНОВ сказал о том, что ФИДЕ будет предлагать руководству Украины поддержать специальную программу «Шахматы в школах», рассмотрев возможность введения в школах такого предмета как шахматы. Со своей стороны Федерация готова предоставить необходимую методическую литературу и пособия, сообщил президент ФИДЕ. При этом он отметил, что сегодня шахматы преподаются либо как факультатив, либо как обязательный предмет в ряде стран, например, в Китае, Испании, Монголии, Молдове, США и др.