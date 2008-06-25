В Киеве презентован 5-тысячный тираж книги Петра Кардаша о Голодоморе в Украине

Киев. 25 июня УНИАН. В Украине вышел в свет 5-тысячный тираж книги о Голодоморе 1931-1933 гг. “Преступление” общественного деятеля Петра КАРДАША. Всего за 5 лет реализации общеукраинского проекта, инициированного украинской диаспорой Австралии, в свет вышло 25 тысяч экземпляров книги.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил координатор издания и распространения книги «Преступление» в Украине, кандидат исторических наук, генеральный директор Фонда им. О.Ольжича Сергей КОТ.

По его словам, эта книга охватывает своим содержанием те страдания и жертвы, которые пришлось испытать украинскому народу в ХХ веке в период, когда украинские земли были разделены между разными государствами или находились под иностранными оккупациями и документирует правду об ужасающих преступлениях и издевательствах поработителей над украинским народом.

Книга написана по воспоминаниям и свидетельствам 140 украинцев со всего мира, которые пережили страшные времена и были участниками тех ужасных событий. В книге более 500 страниц и весит каждая около 2 кг.

Как отметил С.КОТ, все тиражи изданы исключительно на благотворительные пожертвования, которые поступали в размере от 3-5 долларов до 10 тыс. долларов. Занимался изданием книги Комитет Союза Украинских организаций Австралии (СУОА). Первое издание книги “Преступление” вышло в свет в 2003 г. Напечатано оно было тиражом 5 тыс. экземпляров в Гонконге и передано в Украину при содействии СУОА и Фонда им. О.Ольжича. Распространяли книгу тогда среди государственных библиотек, музеев, школ, вузов, общественных организаций. В 2005 г. было осуществлено первое украинское издание книги “Преступление” общим тиражом 6 тыс. экземпляров, которое также бесплатно распространялось по Украине в сотрудничестве с министерствами культуры и образования.

Как сообщил С.КОТ, за это время книга издана и на английском языке. Она имеет иное, отличное от украиноязычной, название - “Геноцид”. Она была распространена в библиотеках, школах, учреждениях и общественных организациях за границей.

Последний нынешний тираж книги “Преступление” в объеме 5 тыс. экземпляров передан в дар Министерству обороны Украины для распространения и использования с просветительской и воспитательной целью во всех подразделениях Вооруженных сил Украины в 75-ю годовщину Голодомора.

Присутствовавшая на пресс-конференции главный редактор издательства им. О.Телиги, где печаталось издание, Ольга ВЕРЕМИЙЧИК отметила, что книга интересна тем, что она является “народной памятью”, а не информацией историков. “Я считаю, книга очень нужна, чтобы люди знали, что было... Врагов своих нужно знать в лицо”, - сказала она.