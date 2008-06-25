«Укравтодор» освоил почти половину средств, запланированных на подготовку в этом году дорог к Евро-2012

Киев. 25 июня. УНИАН. «Укравтодор» освоил почти половину средств, запланированных в этом году на подготовку автодорог к проведению Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил заместитель председателя «Укравтодора» Николай БЕРЕЗОВСКИЙ.

«По Госпрограмме (по строительству и реконструкции автодорог к Евро-2012 – УНИАН) на этот год запланировано 1,8 млрд. грн. Уже почти половину средств мы освоили – это то, что касается объектов Евро», - сказал он, добавив, что эти средства вложены в основные маршруты – Киев-Чоп, Киев-Ковель, Кипти-Бачевск, а также в подходы к границе.

Н.БЕРЕЗОВСКИЙ подчеркнул, что, согласно утвержденной Госпрограмме подготовки к проведению Евро-2012, на реконструкцию, обустройство и капремонты дорог необходимо направить 37,5 млрд. грн., из них 9 млрд. грн. – из госбюджета. В то же время, «Укравтодор» оценивает потребность в финансировании в размере 88 млрд. грн.

«88 млрд. грн. - потребность. Это означает, что все магистральные дороги мы должны привести к 1-й категории - между городами, где будет проведено Евро-2012. К сожалению, государство такой возможности не имеет», - сказал Н.БЕРЕЗОВСКИЙ.

В свою очередь, глава «Укравтодора» Петр КРАВЧУК отметил, что точную сумму средств, необходимых для доведения автодорог Украины до качественного уровня, назвать сложно.

«Если взять по расчетам 2006 года, то эта цифра была около 90 млрд. грн. В связи с подорожанием материалов, работ, энергоносителей понятно, что эта цифра к концу может быть удвоена, утроена, а возможно и в 10 раз быть больше», - сказал он.