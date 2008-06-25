«Укравтодор» планирует 7 июля открыть второй участок реконструированной дороги Киев-Чоп протяженностью 180 км

Киев. 25 июня. УНИАН. «Укравтодор» 7 июля планирует открыть второй участок реконструированной дороги Киев-Чоп протяженностью 180 км.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава «Укравтодора» Петр КРАВЧУК.

По его словам, ко Дню независимости 24 августа ведомство рассчитывает открыть 118 км автодороги 1-й категории Днепропетровск-Харьков.

Также «Укравтодор» планирует во втором полугодии 2008 г. завершить работы на подъезде к автодороге Кипти-Бачевск, до конца года открыть подъезд к городу Сарны – дорогу в Житомирской и Ривненской областях. Сейчас ведется интенсивная работа на участке Ягодин-Ковель - отрезок 15 км в Волынской области от границы Ривненской области в сторону Ковеля.

Напомним, «Укравтодор» строит трассу Киев-Чоп за деньги ЕБРР с 2000 г. Первый кредит позволил отремонтировать участок от границы с Венгрией (Чоп) и Словакией (Ужгород) до г.Стрый (Львовская обл.) протяженностью 220 км. Второй этап, также за счет кредита ЕБРР, охватывает участок Киев-Чоп от Стрыя до Буска (Львовская обл.) протяжностью 180 км. Работы на этом участке выполняют турецкая компания «Онур» и македонская «Гранит». Средства первых двух кредитов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по проектам “Возобновление автомагистрали М06 (Киев-Чоп) и реформа финансирования сектора автодорог”, а также „Ремонт автомобильной дороги Киев-Чоп” в целом составили 175 млн. евро.

В декабре 2006 года «Укравтодор» и ЕБРР подписали кредитное соглашение о предоставлении еще 200 млн. евро для завершения ремонта автодороги Киев-Чоп (3-й этап). Третий этап работ охватывает участок дороги Киев-Чоп от г. Броды (Львовская обл.) до г.Житомир протяженностью 313 км, он распределен на шесть контрактов. По первому контракту, в рамках которого строится участок от г.Буск до г.Ривне протяженностью 93 км, работы начаты еще в прошлом году. В целом работы на автодороге Киев-Чоп «Укравтодор» рассчитывает завершить ко 2011 г.

Автомобильная дорога М-06 Киев – Чоп на участке от Чопа до Львова является частью 5-го Панъевропейского транспортного коридора, на участке от Львоваа до Киева – 3-го Панъевропейского транспортного коридора.