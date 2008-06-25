“Общественный суд Украины” предлагает Минздраву создать антикоррупционный фармацевтический комитет для защиты прав потребителей
Киев. 25 июня. УНИАН. Коалиция антикоррупционных организаций "Общественный суд Украины" предлагает Министерству здравоохранения создать совместный антикоррупционный фармацевтический медицинский комитет для защиты прав потребителей.
Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель ОСУ Анатолий МИСЯЦЬ.
Необходимость образования такого органа он объяснил тем, что "с каждым годом в Украине растет неконтролируемое потребление фальсифицированных лекарств, что приводит к ухудшению состояния здоровья нации".
В свою очередь, член экспертного совета ОСУ Ирина БРОНИНА заметила, что на такое положение вещей влияет агрессивная политика фармацевтических кампаний относительно продвижения собственной продукции и отсутствие контроля со стороны государства.
В то же время директор государственного фармакологического центра Минздрава Украины Виктор ЧУМАК согласился с тем, что такая проблема в государстве действительно существует, и возникла она "не сегодня и не вчера". "В последние годы возникла в Украине достаточно опасная ситуация с нерегулируемым использованием лекарств", - сказал он, добавив при этом, что сегодня "лечебное дело пошло в зависимость от фармбизнеса... сегодня много лекарств назначаются лишних".
По словам В.ЧУМАКА, "вместо дешевых лекарств предлагают дорогие", хотя в подавляющем большинстве случаев зависимости между ценой и качеством нет. В результате "больные ежегодно переплачивают полтора миллиарда гривень из собственного кармана". "Мы - единственная страна, в которой не регламентируется продвижение лекарств", - сказал В.ЧУМАК. При этом он заметил, что министерство поставило перед возглавляемым им центром задание - до конца года начать пересмотр существующих стандартов для нормализации ситуации и разработать систему взаимозамещения лекарств.
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