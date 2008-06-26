Хлебопеки Киева выступают за установление рентабельности производства хлеба на уровне 15%

Киев. 26 июня. УНИАН. Хлебопеки Киева просят власть разработать механизм ценообразования и установить рентабельность производства хлеба на уровне 10-15%, а производства муки – 7%.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор ОАО «Хлеб Киева» Игорь МАЗУРИКА.

По словам И.МАЗУРИКИ, цены на хлеб в Киеве не пересматривались с 2006 года, хотя с того времени стоимость многих составляющих значительно выросла, например, цены на пшеницу выросли на 90%, на рожь – на 140%, на дрожжи – на 44, на подсолнечное масло – на 200%.

Кроме того, значительно подорожали энергоресурсы, в частности, тарифы на природный газ выросли на 95,7%, на электроэнергию – вдвое, транспортные расходы – на 60%.

И.МАЗУРИКА отметил, что из-за административного регулирования ценообразования предприятия не могут самостоятельно менять цены на свою продукцию. По его словам, сегодня в Киеве производство хлеба является убыточным и «с каждой гривни украинского хлеба предприятия получают 37 копеек убытков». При этом на предприятиях практически свернуты все программы по обновлению производственных мощностей и техническому перевооружению.

Как подчеркивают хлебопеки, сегодня цены на хлеб в Киеве ниже, чем средние цены по Украине.

«Мы хотим, чтобы при этом регулировании наши предприятия имели возможность развиваться, поддерживать свой трудовой потенциал, разрабатывать новую продукцию. Для этого необходимо, чтобы продукция была рентабельной. Нам необходимо, чтобы хлебопекарские предприятия ОАО «Киевхлеба» получали гарантированную минимальную ставку рентабельности 10-15%, а для «Киевмлына» - 7%. Тогда предприятия смогут нормально работать», - заявил И.МАЗУРИКА.

В свою очередь президент совета объединения «Укрхлебпром» Александр ВАСИЛЬЧЕНКО сообщил, что по итогам работы за 2007 год в Украине 45% хлебопекарской отрасли были убыточными, и убытки отрасли составили свыше 100 млн. грн., средняя рентабельность по хлебопечению сегодня составляет минус 1%.

«Это является следствием жесткого административного регулирования», - заявил А.ВАСИЛЬЧЕНКО.

Он отметил, что Киев получает бюджетные дотации на производство хлеба, но эти средства поступают несвоевременно, и если дотации будут отменены, произойдет резкий скачок цен на хлеб. По его мнению, Киеву необходимо разработать программу плавного поэтапного перехода на экономически обоснованную цену, для того чтобы впоследствии не было колоссального всплеска.

«А с точки зрения хлебопеков, сегодня нет четко выраженной позиции государства по отношению к отрасли хлебопечения. Мы считаем, что правительство должно разработать четкие правила игры для отрасли. Необходимо четко определить предмет регулирования. У нас этого предмета нет – у нас каждая администрация регулирует, что хочет. Нет четкого понятия, что такое социальный хлеб. Кроме того, необходимо определить критерий регулирования. Нужно четко определить, что массовые сорта хлеба подлежат регулированию и на них должен быть установлен уровень рентабельности 15%», - сказал А.ВАСИЛЬЧЕНКО. По его мнению, при таких условиях хлебопекарная отрасль Украины сможет работать в оптимальном режиме, заниматься техническим перевооружением и удерживать кадры.

И.МАЗУРИКА добавил, что при пересмотре правил ценообразования цена на хлеб однозначно повысится, однако размер повышения не назвал, добавив, что этот показатель будет зависеть от стоимости составляющих производства.