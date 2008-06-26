Украине катастрофически не хватает высококвалифицированных представителей рабочих специальностей - эксперт

Киев. 26 июня. УНИАН. Украине катастрофически не хватает высококвалифицированных представителей рабочих специальностей.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор Государственной службы занятости – руководитель исполнительной дирекции Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы Владимир ГАЛИЦКИЙ.

“На современном этапе по макроэкономическим показателям безработица не представляет угрозы для Украины. По данным прошлого года, в Украине было зарегистрировано 1 млн. 417 тыс. безработных, что составляет 6,4% от количества экономически активного населения. Этот показатель является ниже, чем в среднем по странам Евросоюза. Но на рынке труда ощущается острый недостаток представителей рабочих профессий”, - сказал В.ГАЛИЦКИЙ.

Вместе с тем он отметил, что не может не тревожить тенденция увеличения безработицы среди молодежи. “Уровень безработицы среди молодых граждан до 35 лет вдвое выше, чем среди всего экономически активного населения. Многие из них не могут найти работу больше одного года”, - сказал эксперт.