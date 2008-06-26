Госслужба занятости презентовала самый большой в стране Интернет-портал вакансий “Труд”

Киев. 26 июня. УНИАН. Государственная служба занятости презентовала самый большой в стране Интернет-портал вакансий “Труд” (www.trud.gov.ua).

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор Госслужбі занятости – руководитель исполнительной дирекции Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы Владимир ГАЛИЦКИЙ, главной целью внедрения такой интерактивной услуги является совершенствование обеспечения граждан относительно конституционного права на достойный труд.

“Интернет-портал “Труд” – это новая форма современного поиска работы и работников, разработанная службой занятости”, - проинформировал он.

Говоря о социальных задачах данного проекта, В.ГАЛИЦКИЙ подчеркнул необходимость обеспечения свободного доступа работодателей и искателей работы к достоверной и самой большой в Украине базе данных легальных вакансий и резюме.

Теперь, как сообщил В.ГАЛИЦКИЙ, следующим шагом усовершенствования портала станет размещение на нем фото и видеорезюме.

“Стабильные положительные показатели тенденции рынка труда и активная политика Государственной службы занятости свидетельствуют о достижении стратегической цели – оживлении экономической активности населения, роста занятости среди граждан работоспособного возраста и сокращения уровня безработицы”, - отметил В.ГАЛИЦКИЙ.