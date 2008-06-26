Компания ВОЛЯ стала официальным спонсором сборной Украины на XIII Паралимпийских играх в Пекине

Киев. 26 июня. УНИАН. Сегодня в информационном агентстве УНИАН компания ВОЛЯ и Национальный комитет спорта инвалидов Украины (НКСИУ) подписали договор о сотрудничестве.

Согласно условиям договора, компания ВОЛЯ выступит официальным спонсором Национальной паралимпийской сборной Украины по летним видам спорта на XIII Паралимпийских играх в Пекине, а также официальным спонсором НКСИУ.

По словам президента Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерия СУШКЕВИЧА, компания ВОЛЯ - это прежде всего информационная компания, и кроме финансирования с ее стороны будет также оказываться помощь в доставке и обработке информационных продуктов. Уже планируется доставка качественного видеоматериала о ходе Паралимпиады из Китая по сети Интернет.

Президент компании ВОЛЯ Сергей БОЙКО подчеркнул, что на подготовку паралимпийской сборной будет выделено достаточно средств и финансовая поддержка будет оказываться на должном уровне.

По прогнозам В.СУШКЕВИЧА, на летних Паралимпийских играх Украина уверенно войдет в десятку лидеров. Украинские спортсмены будут выступать в Пекине в 11 видах спорта. На данном этапе национальная сборная насчитывает 125 спортсменов, которые гарантированно примут участие в Паралимпиаде-2008.

Справка УНИАН. Компания ВОЛЯ — ведущий провайдер телекоммуникационных услуг, который предоставляет доступ к цифровым пакетам программ кабельного телевидения под торговой маркой Воля Преміум ТВ™ и высокоскоростной доступ к ресурсам Интернет под торговой маркой Воля Бродбенд™.

Открытие Паралимпиады в Пекине состоится 6 сентября 2008 г. С 7 по 16 сентября будут проводиться соревнования. 17 сентября – закрытие Паралимпиады.

В этом году во время Паралимпийских игр спортсмены будут соревноваться в 20 видах спорта, которые включают 471 дисциплину. Впервые в паралимпийскую программу включена гребля. Практически все так или иначе повторяют программу большой Олимпиады, но есть и несколько уникальных видов — голбол, бочча (игра с мячом) и регби на инвалидных колясках. Соревнования по баскетболу, теннису (большому и настольному), фехтованию также проводятся в инвалидных колясках. По футболу устраивают два турнира: по пять и семь человек в команде.

Предполагается, что в Паралимпийских играх в Пекине будут участвовать около 6200 спортсменов из 162 стран.

Паралимпийская сборная Украины будет выступать в Пекине в 11 видах спорта (легкая атлетика, плавание, фехтование на тележках, стрельба из лука, футбол ДЦП, стрельба пулевая, гребля академическая, пауэрлифтинг, настольный теннис, волейбол сидячий (женщины), дзюдо). Новыми для украинской паралимпийской сборной стали академическая гребля и стрельба пулевая. Украинская паралимпийская сборная завоевала 104 лицензии, а это – 125 спортсменов, которые гарантированно будут участвовать в Паралимпиаде-08

На предыдущих Паралимпийских играх в Афинах (2004 г.) Национальную паралимпийскую сборную Украины представляло 88 спортсменов, которые состязались в 9 видах спорта. Паралимпийская сбоорная Украины тогда заняла 6 место, завоевав 24 золотых, 12 серебряных, 19 бронзовых медалей. Обладателями наград стали 40 украинских атлетов. Кроме полученных медалей им удалось установить более 10 мировых и паралимпийских рекордов.