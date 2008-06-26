Украина в этом году планирует провести исследование состояния алкогольной и наркотической ситуации в государстве

Киев. 26 июня. УНИАН. Медицинский и мониторинговый центр по алкоголю и наркотиках Министерства здравоохранения Украины планирует в этом году провести исследование алкогольной и наркотической ситуации в государстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель этого центра Анатолий ВИЕВСКИЙ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Украина в этом году хочет начать первое в своей истории исследование состояния алкогольной и наркотической ситуации", - сказал он.

По словам А.ВИЕВСКОГО, сейчас соответствующий проект прорабатывается. Как предусматривается, для его реализации также будут привлечены международные мониторинговые организации, которые уже имеют соответствующее реноме в мире в сфере своей деятельности.

Кроме того, планируется, что до конца года в Киеве будет открыто представительство Управления ООН по мониторингу за оборотом наркотиков, которое будет охватывать своей деятельностью Украину, Беларусь и Молдову, являющиеся участниками международной программы по предотвращению злоупотреблений и борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

В свою очередь присутствующий на пресс-конференции заместитель начальника Департамента по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Украины Павел БАЛАЦКИЙ сообщил, что за последние три года в Украине значительно активизировалась борьба с наркоторговлей и выявлением транзитных схем перевозки наркопрепаратов по территории нашей страны.

По его словам, правоохранительные органы ликвидировали за указанный период 114 наркоканалов. В то же время П.БАЛАЦКИЙ отметил, что за последние пять лет количество официально зарегистрированных наркопотребителей в Украине выросло в полтора раза и составляет сегодня более 173 тыс. человек.