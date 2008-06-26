Киев. 26 июня. УНИАН. Экологи призывают правительство прекратить достройку канала “Дунай – Черное море” без учета мнения экспертов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили менеджер проекта Всемирного фонда природы в дельте Дуная Михаил НЕСТЕРЕНКО, руководитель юридического отдела МБО «Экология-право-человек», лауреат Международной экологической премии Голдмана Ольга МЕЛЕНЬ, президент МАМА-86 Анна ГОЛУБОВСКАЯ-ОНИСИМОВА и другие экологи.

В открытом письме к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, в профильные министерства экологи отмечают, что за последние несколько лет нарушение Украиной своих международных обязательств в сфере охраны окружающей среды стало традицией.

В частности, по словам А.ГОЛУБОВСКОЙ-ОНИСИМОВОЙ, Украина получила предупреждение относительно несоблюдения Оргусской конвенции, которая определяет права и участие общественности в принятии решений по охране окружающей среды. Экологи напоминают, что с критикой в отношении этого выступали и Европейский Союз, и Соединенные Штаты, многочисленные международные организации. Более того, канал привел к серьезному конфликту с Румынией.

На пресс-конференции отмечалось, что сегодня глубины на канале продолжают падать, останавливая навигацию, однако государственное финансирование дноуглубляющих работ продолжает поступать, что наталкивает экологов на мысль о неэффективности использования бюджетных средств.

О.МЕЛЕНЬ отметила, что необходимость построения такого канала для Украины никто не подвергает сомнению, но где его нужно было строить, необходимо было решать, учитывая мнение экспертов, но еще в 2002 году правительство не хотело прислушаться к мнению экспертов и общественности.

“Сегодня правительство должно принять политическое решение – вкладывать ли дальше бюджетные средства в такой бесперспективный вариант канала через устье Быстрое, который не приносит дохода государству, прислушаться ли к мнению экспертов и избрать другой вариант строительства канала, который не будет задевать ценные территории дельты Дуная и учтет законы природы”, отмечают экологи в обращении.