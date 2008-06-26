Киев. 26 июня. УНИАН. Директор Института стратегических исследований, политолог Вадим КАРАСЁВ советует политикам перейти от модели “минимальной коалиции” к "коалиции национального консенсуса".

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В.КАРАСЁВ сказал, что та минимальная коалиция, которая была сформирована после последних парламентских выборов, не позволяет эффективно работать парламенту. По его словам, сегодня “оппозиция имеет большинство” и не позволяет работать коалиции.

Политолог объяснил, что кризис в Верховной Раде заключается в том, что политики не были готовы к введению “парламентской модели” - парламентско-президентской формы правления. Он убежден, что сейчас нужно отказаться от действующей модели коалиции. По словам В.КАРАСЁВА, сегодня Украина нуждается в переходе к модели “национального консенсуса”. “Это должна быть межпартийная большая коалиция, которая бы стала коалицией консенсуса, коалицией национальных приоритетов”, – сказал эксперт.

По его мнению, в случае создания такой модели коалиции правительство тоже стало бы более эффективным. В.КАРАСЁВ считает, что тогда не было бы смысла блокировать работу парламента, поскольку все политические силы были бы направлены на достижение общей цели, единого результата.

На вопросы журналистов, какие именно парламентские политические силы могли бы войти в такую коалицию, В.КАРАСЁВ ответил: “По меньшей мере, есть 4 политические силы, кроме коммунистов, которые могли бы создать новую коалиционную комбинацию, на базе которой создать правительство”.