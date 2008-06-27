Система турфирм «Спутник» в этом году планирует увеличить объемы обслуживания на 10-15%

Киев. 27 июня. УНИАН. Украинская система туристических фирм «Спутник» в юбилейном, 50-м году со дня основания планирует увеличить объемы обслуживания туристов на 10-15% по сравнению с 2007 г., когда в целом «Спутник» обслужил 56 тыс. туристов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель совета директоров АО «Спутник-Украина» Андрей КАЛИНИН.

По его словам, компания рассчитывает на такой же уровень увеличения, какой отмечался в 2007 г. по сравнению с 2006 г. «Увеличение объемов планируется, они из года в год растут. В среднем мы достигаем 10-15% ежегодно, есть годы и до 30%. Динамика выездного туризма увеличивается, туризм внутренний более стабильный, но также имеет динамику к увеличению. Однако туризм, как вы понимаете, независимо от экономики страны существовать не может – поэтому рост цен, возможно, обусловит небольшую стагнацию», - отметил А.КАЛИНИН.

По его словам, к примеру, в этом году существенно подорожал отдых на юге Украины. «Когда мы начинали в 2000 г. оздоровление в Очаковском районе, то стоимость 1 туродня была 19 грн., питание – 12 грн. В прошлом году – то есть через 7 лет - стоимость была 52 грн., питание 23 грн. Притом это прямые расходы и минимальная «накрутка» – до 10%. В этом году в Крыму мы пытались арендовать - и не арендуем в Крыму, поскольку отпускная стоимость - 96 грн., стоимость питания – 50 грн. Вот эти факторы могут сдержать развитие туризма», - сообщил А.КАЛИНИН.

По словам директора туристической фирмы «Спутник» Виктора ЗИНЧЕНКО, наблюдается некоторое увеличение цен и для зарубежных туров. «Если говорить о хитах сезона – Турции и Египте, то они, безусловно, сегодня за счет фирм, которые занимаются исключительно этими направлениями, дорожают. 5-6 лет назад мы имели абсолютно демпинговые цены, неадекватные тому, что они могут стоить. И действительно, ежегодно на 5-7% идет подорожание, мы сейчас уже чувствуем», - отметил он.

По словам В.ЗИНЧЕНКО, в этом году многие туристы переориентировались на отдых в Украине.

«Приятно радует тенденция возрождения нашего внутреннего туризма. Возможно, наших клиентов пугает Шенгенская зона, куда с 1 января вступили ряд бывших стран социалистического лагеря. Сегодня, в какой-то мере, очень сложно оформляться рядовому туристу, есть определенный пакет документов для подготовки, и сегодня простой зарубежной поездкой являются Турция и Египет. Уже даже Венгрия, Чехия, Словакия имеют перечень документов, их надо подавать заранее, а менталитет нашего туризма еще не привык к тому, что надо заранее планировать (поездку – УНИАН). Поэтому иногда возникают проблемы. Отсюда много туристов переориентировались и хотят отдыхать на Украине. Это приятная тенденция, «Спутник» в этом силен», - отметил В.ЗИНЧЕНКО.

По его словам, ориентировочно соотношение выездного и внутреннего туризма для «Спутника» составляет 70% на 30%. При этом исключительно въездной туризм (поездки иностранцев в Украину) составляет около 10%.

Справка УНИАН. В 1958 г. распоряжением Совета министров СССР было создано Бюро международного молодежного туризма «Спутник». В 1972 г. создано Украинское республиканское Бюро международного молодежного туризма «Спутник». Со времени независимости Украины «Спутник» реализовался как самостоятельные одноименные фирмы, объединенные Акционерным обществом «Спутник-Украина» под единым брендом «Спутник». На сегодня «Спутник» - это 36 туристических предприятий в областных центрах и крупнейших городах Украины.

«Спутник» является членом Международной конфедерации студенческого туризма (ISTC), Всемирной федерации молодежных туристических организаций (FIYTO), Американского общества туристических агентств (AITA), туристической ассоциации Тихоокеанского региона (PATA), коллективным членом ТАУ (Туристическая ассоциация Украины), ВАТО (Всеукраинская ассоциация туроператоров) и пр.

«Спутник» сотрудничает с более чем 50 партнерами во многих странах мира. Фирма осуществляет туры по Украине, а также в Болгарию, Хорватию, Грецию, Испанию, Италию, Мальту, Турцию, Египет, Тунис, Таиланд, Францию, Венгрию, Словакию, Польшу, Марокко, Кипр.