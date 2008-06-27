Причины парламентского кризиса заключаются в несовершенстве Конституции и приближении выборов Президента – политолог

Киев. 27 июня. УНИАН. Причины сегодняшнего парламентского кризиса в Украине заключаются в несовершенстве Конституции и приближении выборов Президента.

Такое мнение выразил президент Аналитического центра “Открытая политика” Игорь ЖДАНОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как он объяснил, в украинском Основном законе четко не разделены полномочия Президента и правительства, что создает конфликт компетенций. Говоря о второй составляющей кризиса, И.ЖДАНОВ отметил, что приближение президентской гонки предопределяет неизбежность соревнования политиков за собственные рейтинги.

“Пока в Украине не будут нейтрализованы эти две причины, кризис будет оставаться перманентным. Когда выборы в Верховную Раду – возможно досрочные – пройдут, мы увидим, как тема парламентского кризиса отойдет на второй план. А первым приоритетом станут президентские выборы”, - спрогнозировал политолог. При этом И.ЖДАНОВ добавил, что Верховная Рада станет для политиков только трибуной продвижения собственных идей на выборах главы государства.