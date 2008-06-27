Союз Чернобыль Украины» призывает прекратить практику сокращения финансирования чернобыльских программ

Киев. 27 июня. УНИАН. Всеукраинское общественное объединение «Союз Чернобыль Украины» призывает правительство Юлии ТИМОШЕНКО прекратить практику сокращения государственного финансирования чернобыльских программ и неотложно пересмотреть политику в отношении социального обеспечения чернобыльцев.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил президент организации Юрий АНДРЕЕВ.

По его словам, действующее правительство в законе о государственном бюджете на 2008 год значительно урезало финансирование ряда социальных чернобыльских программ. В частности, на фоне роста бюджетных расходов на ликвидацию последствий Чернобыльской катастрофы на 1,3 млрд. грн. финансирование ряда позиций, связанных непосредственно с социальным обеспечением чернобыльцев, сократилось. Так, расходы на медицинское обеспечение около 3 млн. граждан, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, уменьшились с 44 млн. грн. в бюджете 2007 года до 41 млн. грн. в бюджете этого года.

Ю.АНДРЕЕВ также отметил, что правительство бездействует и в вопросах пенсионного обеспечения инвалидов-чернобыльцев, не разрабатывая четкий механизм индексации пенсий. Кроме того, чернобыльцы наряду с другими льготными категориями законом о госбюджете-2008 в январе-апреле были лишены права на льготный проезд.

Кроме того, общественная организация обращает внимание на то, что Кабинет министров не выполняет рекомендации, закрепленные в постановлении Верховной Рады от 18 апреля о создании специального центрального органа исполнительной власти по вопросам ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. При этом Ю.АНДРЕЕВ подчеркнул, что позиция Кабмина относительно того, что создание такого органа несет угрозу дублирования функций профильных министерств или необоснованного увеличения штата госслужащих, не выдерживают критики, поскольку, как показала практика, существование такого органа позитивно влияло на выполнение бюжетной росписи по чернобыльским программам.

«В настоящее время нами занимаются четыре министерства, а реально - никто. При этом министерства демонстрируют безответственность и абсолютную некомпетентность в решении не только социальных проблем, связанных с катастрофой, но и техногенных», – сказал Ю.АНДРЕВВ.

Он также сообщил, что общественная организация обратилась с письмом к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО как гаранту Конституции, в котором просит вмешаться в сложившуюся ситуацию. В случае, если правительство будет продолжать такую политику в отношении чернобыльцев, "Союз Чернобыль Украины" намерен провести всеукраинскую акцию протеста.

«Сегодня конечная фаза, когда мы пытались вразумить правительство, сейчас мы начнем акции протеста по всей Украине», – заявил Ю.АНДРЕЕВ.