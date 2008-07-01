В Киеве презентован первый справочник для правоведов по подготовке к рассмотрению дел о защите прав потребителей

Киев. 1 июля. УНИАН. Сегодня в Киеве был презентован первый справочник для правоведов по подготовке к рассмотрению дел о защите прав потребителей.

Справочник был представлен в УНИАН Государственной судебной администрацией Украины и Совместным проектом ЕС и ПРООН "Сообщество потребителей и общественные объединения".

Как отметила руководитель Совместного проекта ЕС и ПРООН Клавдия МАКСИМЕНКО, юридическое пособие является первой попыткой систематизировать судебные дела по защите прав потребителей, изложить правовую основу и пути повышения эффективности подготовки дел к рассмотрению.

По ее словам, по результатам мониторинга судебных практик и форм активности потребителей установлено, что в среднем в Украине процент таких дел, которые рассматриваются судами, составляет 0,7.

Как отметила К.МАКСИМЕНКО, "по мнению экспертов проекта, такое положение вещей связано с низкой активностью потребителей и сложной процедурой рассмотрения таких дел.

В свою очередь, председатель Государственной судебной администрации Украины Иван БАЛАКЛИЦКИЙ отметил, что данное издание является полезным практически-прикладным пособием, особенно для судей, которые непосредственно занимаются рассмотрением дел по защите прав потребителей. Также он заметил, что, кроме нормативных актов, справочник содержит типовые схемы подготовки дел к рассмотрению, что дает возможность субъектам правоприменения очерчивать круг общественных отношений, которые нуждаются в исследовании в суде, понять перечень доказательств, которые должны быть представлены суду, и соответствующие ссылки на конкретные статьи норм права, которые должны быть применены.

По словам И.БАЛАКЛИЦКОГО, справочник, который вышел тиражом 3,5 тыс. экземпляров, будет распространяться, в том числе ГСАУ через ее территориальные управления среди судей первой инстанции по необходимости.

В то же время К.МАКСИМЕНКО на этот счет добавила, что работники органов по защите прав потребителей также могут ознакомиться с электронной версией справочника по адресу: http://consumerinfo.org.ua/upload/iblock/f48/judges_consumer_protection_guidelines.pdf