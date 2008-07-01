Долгожданная премьера лирической мелодрамы «Сказка о женщине и мужчине» на телеканале «Интер»

13 июля 2008 года в 18:00 на телеканале «Интер» состоится долгожданная премьера лирической мелодрамы «Сказка о женщине и мужчине» (производство кинокомпании Inter Media Production) – нового телевизионного фильма с участием:

Алексея Серебрякова, Марии Голубкиной, Марии Ароновой, Вячеслава Добрынина, Дарьи Мороз, Ларисы Руснак, Александра Данильченко, Александра Крикуна. Кроме того, в фильме в качестве киноактера дебютировал известный боксер Вячеслав Узелков.

Автором сценария и режиссером картины выступил известный кинорежиссёр Лев Карпов, известный по фильмам «Цветы для снежной королевы» и «Главное успеть».

Продюсер – Егор Бенкендорф, Назим Бедиров

Оператор постановщик – Дмитрий Санин

Сюжет ленты:

Учительница литературы Мария Павловна никогда не отказывается от дополнительной работы. Благодаря этому она чувствует себя востребованной.

Александр – пластический хирург и любимец всех своих пациенток. Он из тех врачей, кто никогда не проедет мимо случившийся на дороге аварии и не только окажет помощь пострадавшему, но и позаботится о его дальнейшей судьбе.

Из Германии возвращается подруга Маши Инга. Она замужем за пожилым немцем, страстным охотником Гюнтером. Она соглашается пожить в старом родительском доме возле леса, где Гюнтер мечтает убить своего десятого волка.

На проселочной дороге автомобиль Александра сталкивается с Машиной машиной. Авария не сильная, оба автомобиля двигались с маленькой скоростью. Оставшиеся «безлошадными» герои пытаются найти выход из создавшегося положения.

К счастью, недалеко от трассы находится дача Инги. Александр вызывается проводить Машу к подруге.

Гюнтер, одержимый идеей охоты на волка, напившись, принимает за хищника бродячего пса и тяжело его ранит. Маша умоляет Ингу дать свою машину, чтобы на ней отвезти несчастного пса к ветеринару. Но та наотрез отказывается и даже не позволяет занести истекающее кровью животное в дом. На помощь Маше приходит только Александр. После некоторых приключений им удается добраться до города. Но ветеринары отказываются делать псу операцию. Предлагают усыпить его. Маша и Александр категорически против. Приходится мужчине самому оперировать. «Пациента» удается спасти. Маша понимает, что Александр – это «ее человек»…

Жанр картины – лирическая мелодрама

Хронометраж картины – 90 минут

Формат – TV movie

Съёмки фильма «Сказка о женщине и мужчине» проходили в Киеве и его окрестностях в феврале-марте 2008 года.

Inter Media Production (IMP) - украинская кинокомпания, входящая в группу компаний Интер.

Пришла на телевизионный рынок Украины в 2006 году. Основной вид деятельности - производство художественных фильмов и телевизионных сериалов. Кинокомпания IMP известна по фильмам: «Елка, кролик попугай», «Семь дней до свадьбы», «Исповедь Дон Жуана» и 60-серийному сериалу «Колдовская любовь» (мистическая драма). Директор компании – Егор Бенкендорф.

Контактное лицо: Денис Замрий, директор по маркетингу Inter Media Production, т. +3 8067 243 18 42