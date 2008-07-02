Руководство Киево-Святошинского района заявляет о незаконной приватизации 100 га земли, включая памятник археологии

Киев. 2 июля. УНИАН. Руководство Киево-Святошинского района Киевской области заявляет о незаконном отчуждении около 100 га земли государственной собственности.

Об этом сообщил председатель Киево-Святошинской райгосадминистрации Николай ПАШИНСКИЙ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, из незаконно отчужденной земли в пределах сел Лесники, Ходосеевка и Хотив 14 га занимает археологический памятник национального значения Змеевы Валы.

Как сообщил Н.ПАШИНСКИЙ, 4 июня должностными лицами управления земельных ресурсов Киево-Святошинского района были выданы государственные акты на право собственности на землю сельскохозяйственного ООО «Агрокомбинат «Хотивский».

Основанием для выдачи госактов стало решение Франковского районного суда Львова от 25 февраля 2005 года, которым он обязал гражданина Владимира ПИЛИПЕНКО уплатить 150 грн. задолженности по договору отступления права требования по договору аренды земельного участка СООО «Агрокомбинат «Хотивский».

По словам начальника юридического отдела Киево-Святошинской райгосадминистрации Юрия ДОРОГАНА, решение Франковского райсуда Львова абсолютно не имеет никакого отношения к этим землям.

Он добавил, что в каждой строчке госакта на право собственности на землю содержится нарушение закона. В частности, в госактах отсутствует подпись председетеля Киево-Святошинской РГА, целевое назначение участков не отвечает законодательно установленным. Кроме того, со времени изготовления госактов до их реализации прошло менее двух недель, проекты землеустройства не были разработаны, никаких решений о предоставлении участков ни сельсоветами, ни райадминистрацией не принималось.

Ю.ДОРОГАН также отметил, что есть информация, что эти земли были приватизированы СООО «Агрокомбинат «Хотивский» для перепродажи физическим лицам.

По словам юриста, указанные земли находились в землях запаса сельских советов и являются землями государственной собственности, тогда как правопреемственность СООО «Агрокомбинат «Хотивский» от КСП «Хотивский» не доказана.

По данным Ю.ДОРОГАНА, настоящими учредителями СООО «Агрокомбинат «Хотивский» являются два юридических лица - ООО «Земельный центр» и ЗАО «Инвестиционная группа «Регион Капитал».

По оценкам депутата Киево-Святошинского районного совета Николая ГЛУШКО, стоимость 100 га приватизированных земель составляет 100-150 млн. долл.

Председатель Лесниковского сельского совета Киево-Святошинского района Ольга САГАЧ добавила, что земельные участки были предназначены для развития села и строительства социальных объектов.

Как отметил Н.ПАШИНСКИЙ, о приватизации земли стало известно 25 июня, после чего райадминистрация направила обращения Президенту Украины, премьер-министру, СНБО и правоохранительным органам с просьбой не допустить приватизации государственной собственности, а также разрушение археологического памятника национального значения.

При этом 27 июня Киево-Святошинская РГА обратилась в Киевский хозяйственный суд с иском о запрете отчуждения земель.

По мнению председателя Киево-Святошинской РГА, подобные земельные махинации происходят потому, что Госкомзем назначает начальников земельных управлений без согласования с районом. Он также выразил опасение, что архивы управления земельных ресурсов Киево-Святошинского района могут быть утеряны в связи с тем, что управление переехало в частное помещение без ведома районных властей.

Присутствовавший на пресс-конференции руководитель Северной постоянно действующей археологической экспедиции Института археологии НАН Украины Игорь ГОТУН отметил, что Змеевы Валы - уникальный комплекс, который в научной литературе называется Большое скифское городище, и был создан местным земледельческим населением 2,5 тысячи лет назад.

По его словам, действующее законодательство запрещает приватизацию памятников национального значения. При этом археолог добавил, что памятник готовился к внесению в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Справка УНИАН. Змеевы Валы - остатки системы оборонных укреплений на правом берегу Днепра, в частности, на территории Киево-Святошинского района (в административных пределах сел Ходосеевка, Хотив и Лесники). Строительство укреплений относят к эпохе Киевской Руси.