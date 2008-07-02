УПЦ МП поддерживает законодательную инициативу об установлении 28 июля государственного праздника - Дня крещения Руси

Киев. 2 июля. УНИАН. Украинская православная церковь Московского патриархата поддерживает законодательную инициативу международной общественной организации «День Крещения Руси» об установлении 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира государственного праздника - Дня крещения Руси.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил управляющий делами УПЦ МП, архиепископ Белоцерковский и Богуславский МИТРОФАН, комментируя регистрацию в Верховной Раде Украины народным депутатом, председателем Опекунского совета организации Василием ГОРБАЛЕМ проекта закона о внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины (об установлении праздничного дня - День крещения Руси).

По его словам, Священный синод УПЦ неоднократно обращался с такой инициативной в государственные органы, но ни разу не получал ни устных, ни письменных ответов.

«Предоставление этому празднику статуса государственного сможет помочь консолидации народа Украины», - считает МИТРОФАН.

При этом он добавил, что установление Дня крещения Руси (в этом году исполняется 1020 лет от начала крещения Киевской Руси - УНИАН) также сможет в известной степени улучшить отношения Украины с Россией и Беларусью. "Потому что все мы вышли из купели Владимира», - заметил МИТРОФАН.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции член правления организации «День Крещения Руси» Юрий МОЛЧАНОВ отметил, что "этот день абсолютно безукоризнен с точки зрения истории, ни одна из православных конфессий не может подвергнуть сомнению величие фигуры князя Владимира».

Кроме того, он напомнил, что в Москве недавно состоялся Архиерейский собор, на котором вопрос о предоставлении этому празднику статуса государственного "был номером один". Как заметил Ю.МОЛЧАНОВ, необходимо, чтобы именно Украина стала первой из постсоветских, славянских стран, которая бы признала государственным праздником День крещения Руси.

В то же время архиепископ МИТРОФАН отметил, что на УПЦ МП надеется на поддержку этой инициативы другими религиозными конфессиями.