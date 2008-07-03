Украинская республиканская партия (УРП) Лукъяненко и Национальный Демократический Альянс проведут 10 июля в Киеве съезд демократических сил

Социальный, политический и экономический кризисы побудили небезразличных к судьбе Украины граждан к созданию нового общественно-политического движения. В нем участвуют не политически заангажированые носители вируса ажиотажа вокруг власти и денег и их политтехнологи - специалисты по одурманиванию населения, а трезвомыслящие представители украинского общества, нацеленные исключительно на созидание и сохранение украинской государственности.

К нашему движению может присоединится любой гражданин Украины, которому просто необходима стабильность, человеческие условия жизни, уверенность в завтрашнем дне и ответственность государства за каждого члена украинского общества.

Организм нового политического движения – Национального Демократического Альянса - будет питаться за счет добровольных взносов его участников и управляться советом, в состав которого войдут лучшие люди нашей страны и исключительно на выборной основе.

В президиуме съезда будут почетный председатель УРП Левко Лукъяненко, глава УРП и Союза ветеранов Украины Владимир Гуменюк, народный депутат НУНС Михаил Ищенко, народный депутат НУНС Владимир Шелару, глава фонда “Свято-Покровский” Елена Зверева, инициатор проекта Сергей Матусов. На съезд приглашено больше ста человек.

Первым и наиболее действенным партнером движения Национальный Демократический Альянс является Украинская республиканская партия Лукъяненко, которая показывает пример всем демократическим силам своей стабильной идеологией и открытостью в сотрудничестве с партнерами.

О цели съезда можно судить уже по тому, что одним из ключевых пунктов, включенных в повестку дня нашего форума, будет вопрос о приглашении к взаимодействию еще ряда политических организаций для скорейшего создания объединения демократических сил, которое станет инструментом для выхода из кризиса и укрепления нашего родного государства. Мы должны положить конец политике разграбления и издевательства над и без того многострадальным народом, должны установить в конце концов контроль над наполнением и распределением бюджетных средств, над использованием земельных ресурсов. Эти и многие другие задачи отражены в программе нашего демократического движения, которую предстоит обсудить и принять.

На съезде будет подписан протокол о создании нового политического движения – Национального Демократического Альянса (НДА), которое будет являться двигателем УРП и организатором объединения демократических сил.

Дата проведения: съезда 10 июля 2008 г.

Время проведения: с 10.00 до 17.00

Место проведения: Грушевського, 26/1, конференц-зал гостиницы Киев

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