КИУ прогнозирует в сентябре отставку действующего состава ЦИК из-за проблем с созданием Госреестра избирателей

Киев. 4 июля. УНИАН. Комитет избирателей Украины прогнозирует в сентябре отставку действующего состава Центральной избирательной комиссии из-за проблем с созданием Государственного реестра избирателей.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель правления КИУ Игорь ПОПОВ.

По его словам, на сегодняшний день ЦИК фактически признала свою беспомощность и неспособность создать Государственный реестр избирателей.

“На протяжении последнего года ЦИК сделала несколько небольших ошибок, и больше ничего не сделала для создания реестра”, – считает И.ПОПОВ.

Он напомнил, что уже в 2007 году ЦИК не обеспечила выполнения плана мероприятий по формированию реестра. В 2008 году правительство Юлии ТИМОШЕНКО утвердило новый план, однако и он не был выполнен, хотя ЦИК и находит многочисленные аргументы в свое оправдание, подчеркнул руководитель КИУ.

Поэтому И.ПОПОВ прогнозирует, что в сентябре встанет вопрос отставки нынешнего состава ЦИК.

По его мнению, реестр избирателей уже не будет сформирован и до января 2010 года, когда могут состояться очередные выборы Президента Украины. В таком случае, по его словам, опять будет много взаимных обвинений политических сил в избирательных манипуляциях.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля текущего года по инициативе ЦИК Кабинет министров принял постановление, которым разрешил приобрести услуги по разработке и налаживанию программных средств создания и ведения информационно-телекоммуникационной системы Государственного реестра избирателей по процедуре закупки у одного исполнителя.

На основании этого постановления 5 мая ЦИК без согласования с Министерством экономики Украины заключила договор с акционерным обществом «Атлас» о предоставлении соответствующих услуг на общую сумму приблизительно 6 млн. грн.

2 июня Президент своим указом остановил постановление правительства от 17 апреля из-за его неконституционности и неправомерного ограничения конкуренции, и обратился с соответствующим представлением в Конституционный Суд Украины.

23 июня Генеральная прокуратура внесла ЦИК предписание, которым комиссия обязана прекратить закупки услуг на разработку и налаживание программных средств создания и ведения автоматизированной системы "Государственный реестр избирателей" до принятия решения по делу о представлении Президента Украины относительно конституционности постановления Кабмина от 17 апреля.

2 июля ЦИК обратилась в Окружной административный суд Киева с административным иском о признании противоправным предписания Генпрокуратуры от 23 июня 2008 года.

Члены ЦИК считают, что предписание Генпрокуратуры Украины от 23 июня является неправомерным и незаконным, поскольку утверждения и выводы, указанные в нем, не основываются на положениях нормативно-правовых актов и не соответствуют действительности.

В ЦИК заявляют, что из-за этого сроки формирования реестра могут быть сорваны.