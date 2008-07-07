Депутаты от БЮТ призывают прекратить конфронтацию и искать позитивную подпочву в отношениях с Россией

Киев. 7 июля. УНИАН. Представители фракции Блока Юлии Тимошенко - члены депутатской группы Верховной Рады по межпарламентским связям с Российской Федерацией, призывают прекратить конфронтацию и искать позитивную подпочву в отношениях с восточным соседом.

Об этом заявили народные депутаты Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, Сергей ТЕРЕХИН и Сергей ШЕВЧУК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Пресс-конференция была посвящена подведению итогов первой встречи украинских и российских парламентариев - членов группы межпарламентских связей Верховной Рады Украины и Государственной думы России, а также актуальным вопросам дальнейшего сотрудничества и построения отношений между обоими государствами.

“У нас состоялась непростая дискуссия с российскими коллегами. Но, что самое главное, мы нашли понимание и общие точки касания в отношениях. Украинским и российским политикам необходимо воздерживаться от жестких, провокационных заявлений и взаимных обвинений, а строить отношения в доброй экономической и политической плоскости”, - отметила сопредседатель парламентской группы дружбы с РФ Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

В свою очередь, С.ТЕРЕХИН, подчеркнул, что “практика взаимного введения “черных списков" невъездных лиц является нарушением прав и свобод человека”. “Обоим государствам следует воздерживаться от нее, и это нашло поддержку со стороны украинских и российских парламентариев”, - добавил С.ТЕРЕХИН.

Он также сообщил, что украинские участники группы межпарламентских связей с РФ планируют подписать подготовленные во время встречи два обращения к президентам и правительствам двух стран в среду, 9 июля.

Как сообщал УНИАН, 5-6 июля в Одессе состоялась встреча парламентариев Украины и России. Главным итогом мероприятия стала подготовка проектов обращений представителей высших законодательных органов к президентам и правительствам обеих стран об окончательной и безоговорочной отмене любых «черных списков» невъездных лиц в России и Украине, а также относительно пролонгации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной от 31 мая 1997 (заканчивается 1 октября 2008 года – УНИАН).

Вместе с тем, сокоординатор депутатской группы по межпарламентским связям РФ и Украины Константин ЗАТУЛИН выразил неудовлетворение тем, что украинские депутаты перенесли подписание двух совместных обращений парламентариев РФ и Украины на более поздний срок.