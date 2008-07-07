Объединение „Защита земель Киевщины” заявляет о намерении начать 15 июля пикетирование Секретариата Президента

Киев. 7 июля. УНИАН. Общественное объединение „Защита земель Киевщины" в случае невыполнения их требований намерено 15 июля начать бессрочное пикетирование Секретариата Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил адвокат Виктор КОЛБАНЦЕВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, 25 июня т.г. ОО «Защита земель Киевщины» в интересах КСП «Бориспольское», сел Большая Александровка, Дударкив провело пикетирование Секретариата Президента Украины.

Адвокат добавил, что пикетирование состоялось без оповещения прессы, чтобы предупредить возможные попытки препятствовать его проведению.

По данным председателя КСП "Бориспольское" и Общественной организации „Защита земель Киевщины" Галины БОНДАРЕНКО, в пикетировании принимали участие около 300 человек.

В.КОЛБАНЦЕВ сообщил, что к пикетирующим вышла заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК, которой была вручена жалоба, состоящая из шести разделов.

Представители ОО «Защита земель Киевщины» настаивают на выполнении требований, изложенных в жалобе. В частности, по словам авторов жалобы, в ней содержится описание земельных афер в КСП «Бориспольское», селах Большая Александровка и Дударкив; ситуации с возбуждением уголовных дел против депутатов Бориспольского горсовета Ярослава ГОДУНКА и Натальи КЛИМЕЦ; коррупции в органах прокуратуры и судов, а также Бориспольской РГА, которая «не стала на защиту интересов крестьян».

Адвокат напомнил, что объединение требует уволить государственных служащих, работников правоохранительных органов и суда, которые причастны «к разворовыванию земель на Бориспольщине».

В.КОЛБАНЦЕВ отметил, что после двухчасовых переговоров М.СТАВНИЙЧУК пообещала пикетирующим, что в течение пяти дней после подачи жалобы представители объединения будут приглашены в Секретариат Президента для рассмотрения жалобы по сути и информирования о принятых мерах, а сама жалоба будет рассматриваться в сокращенный срок - 15 дней.

По словам адвоката, поскольку договоренности выполнены не были, 1 июля на заседании расширенного совета ОО «Защита земель Киевщины» был принят план мероприятий по подготовке к масштабному пикетированию Секретариата Президента Украины после истечения 15-дневного срока после подачи жалобы.

Он отметил, что 2 июля представители землепользователей Бориспольского района провели митинг возле Бориспольской райгосадминистрации, на котором была принята резолюция, в соответствии с которой «мы предупредили господина Президента, что если не будет принято никаких мер, то, соответственно, 15 июля будет бессрочное пикетирование».

«Я думаю, что это впервые в Украине будет. Мы будем делать акцию: прибудут наши активисты, мы проведем шествие по Киеву с плакатами и лозунгами, после этого будет проведен митинг возле Секретариата Президента, Кабмина и Верховной Рады, где будет рассматриваться вопрос о господине Гордиевском (заместитель главы Бориспольской райгосадминистрации - УНИАН)», - пояснил адвокат.

Г.БОНДАРЕНКО добавила: «Будем добиваться встречи с Президентом. Последнее слово будет за ним».

В свою очередь депутат Бориспольского горсовета Я.ГОДУНОК сообщил, что 4 июля «общими усилиями Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и прокуратуры Киева наконец-то доведено до конца мое уголовное дело, его передали в суд, и меня будут скоро судить как известного наркобарона и человека, который употребляет наркотики».

Я.ГОДУНОК подчеркнул, что он с адвокатом выиграли районный суд, который приостановил и отменил возбуждение уголовного дела против депутата, но Апелляционный суд отменил решение районного суда.

Представитель села Дударкив, депутат Бориспольского горсовета Н.КЛИМЕЦ отметила, что год назад жители села, которое является подсобным хозяйством Государственного управления делами Секретариата Президента (ДУС), обратились к Президенту с просьбой о распаевании земель села. Президент дал соответствующее поручение руководителю ДУС Игорю ТАРАСЮКУ.

«Когда приезжаем к ТАРАСЮКУ, ведем разговор о том, чтобы нам дать землю, распаевать наше село, нам идут навстречу, но при одном условии: что мы и им дадим земли… Люди соглашаются на выделение 390 га земли на нужды Секретариата Президента», - сказала она. По информации Н.КЛИМЕЦ, 390 га земли ДУС получил в августе, а жители села, среди которых должны распаевать 620 га земли, до сих пор ждут этого.

Справка УНИАН. После инициации в 1998 года со стороны кредиторов банкротства КСП «Бориспольское» и «Бортничи» ликвидационная комиссия в 2001 году заключила с АОЗТ «Укрфинком» договор купли-продажи на земли и имущество бывших сельхозпредприятий, а затем по иску «Укрфинкома» к ликвидаторам Автозаводской районный суд г. Кременчуг Полтавской области обязал Бориспольскую райгосадминистрацию выдать распоряжение о бесплатной передаче в собственность «Укрфинкома» более 4 тысяч га земли. В перечень этих земель вошли и селянские паи, хотя на момент банкротства они уже не относились к землям КСП и находились в частной собственности жителей Счастливого и Горы.

Селяне узнали об этих махинациях лишь в марте 2006 года, когда Бориспольский межрайонный суд отменил их акты на право собственности на землю.

Поскольку сроки апелляционного обжалования по многим судебным решениям уже истекли, селяне организовали акцию протеста вдоль Бориспольской трассы.

16 августа 2006 г. Киевский административный апелляционный суд обновил сроки обжалования решения Бориспольского межрайонного суда, которым у местных селян были отобраны земельные паи.