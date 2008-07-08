Агрокомбинат «Хотивский» отказывается от земель памятника археологии Змеевы Валы в пользу государства

Киев. 8 июля. УНИАН. Сельскохозяйственное ООО «Агрокомбинат «Хотивский» отказывается от земельного участка площадью 13,9 га, на котором расположен национальный памятник археологии Змеевы Валы (Киево-Святошинский район, Киевская обл.), в пользу государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил участник СООО «Агрокомбинат «Хотивский» Сергей ПЕЧЕНЮК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, часть этого памятника археологии находится на земельном участке, который вместе с другими землями, общей площадью 1637,5 га (в пределах сел Лесники, Хотив и Ходосивка), в 1999 году были переданы СООО АК «Хотивский» из государственной в коллективную собственность на основании реорганизации в 2000 году КСП «Хотивский» в СООО «Агрокомбинат «Хотивский».

С.ПЕЧЕНЮК отметил, что после распаевания земли и передачи земельных паев членам КСП, часть земель, не подлежащая распаеванию, осталась в собственности КСП. Эти земли в основном состоят из несельскохозяйственных угодий, яров, защитных насаждений.

По его данным, после проведения предприятием инвентаризации земель на протяжении последних двух лет у АК «Хотивский» осталось 77 га земель, на которые были переоформлены государственные акты на право собственности на землю.

Юрист, защищающий права предприятия, Елена КОВАЛЬ отметила, что основанием для выдачи госактов на право собственности на землю СООО «Агрокомбинат «Хотивский» является не решение Франковского суда Львова, как отмечалось руководством Киево-Святошинского района, а реорганизация КСП «Хотивский» в СООО.

Кроме того, она сообщила, что госакт на право коллективной собственности подписывает руководитель Управления земельных ресурсов, а подпись главы райгосадминистрации необходима только при оформлении права собственности на земли государственной собственности.

С.ПЕЧЕНЮК сообщил, что кроме земель, находящихся в собственности, в 1999 году СООО «Агрокомбинат «Хотивский» получил 1106,9 га в постоянное пользование, из которых, как выяснилось в ходе инвентаризации, на сегодня в пользовании предприятия осталось 549 га земель.

Участник СООО «Агрокомбинат «Хотивский» добавил, что землями в пользовании предприятия имеют право распоряжаться сельсоветы или райадминистрация при согласовании с землепользователем.

Он подчеркнул, что «со стороны предприятия никаких действий, направленных на посягательство на земли государственной собственности или собственности членов КСП, не было».

Кроме того, участник предприятия отметил, что более 550 га земель, которые были в пользовании КСП, «распаеванию не подлежали и должны были бы остаться в том же объеме».

«Почему их стало на 550 га меньше? Возникает вопрос. Именно этот вопрос следует адресовать указанным сельсоветам и районной администрации, в полномочия которых входит распоряжение указанными землями», - сказал он.

По мнению С.ПЕЧЕНЮКА, причиной такого положения вещей является то, что госакты на КСП «Хотивский» были выданы в 1999 году, когда не было электронной базы данных и кадастра земель, информацией о землях владели сельсоветы и органы исполнительной власти.

«Таким образом, после раздачи земель запаса, воспользовавшись отсутствием информации в базе данных по землям, предоставленных КСП, указанные органы на свое усмотрение начали раздавать земли КСП», - добавил он.

С.ПЕЧЕНЮК заверил, что предприятие «Хотивский» ни одного квадратного метра из земель государственной собственности или земель запаса сельсоветов не приватизировало и не переоформляло.

Как сообщал УНИАН, 2 июля т.г. руководство Киево-Святошинского района заявило о незаконной приватизации 100 га земли в пределах сел Лесники, Ходосеевка и Хотив, включая национальный памятник археологии Змеевы Валы, который занимает территорию в 14 га.

Как сообщил глава Киево-Святошинской райгосадминистрации Николай ПАШИНСКИЙ, 4 июня т.г. должностными лицами Управления земельных ресурсов в Киево-Святошинском районе были выданы государственные акты на право собственности на землю сельскохозяйственному ООО «Агрокомбинат «Хотивский».

Основанием для выдачи госактов стало решение Франковского районного суда Львова от 25 февраля 2005 года, которым он обязал гражданина Владимира ПИЛИПЕНКО уплатить 150 грн. задолженности по договору отступа права требования по договору аренды земельного участка СООО «Агрокомбинат «Хотивский».

По словам начальника юридического отдела Киево-Святошинской райгосадминистрации Юрия ДОРОГАНА, решение Франковского райсуда Львова абсолютно не имеет никакого отношения к этим землям.

Он добавил, что в каждой строке госакта на право собственности на землю содержится нарушение закона. В частности, в госактах отсутствует подпись главы Киево-Святошинской РГА, целевое назначение участков не отвечает законодательно установленным. Кроме того, со времени изготовления госактов до их реализации прошло менее двух недель, проекты землеустройства не были разработаны, никаких решений о предоставлении участков ни сельсоветами, ни райадминистрацией не принималось.

По словам юриста, указанные земли находились в землях запаса сельских советов и являются землями государственной собственности, тогда как правопреемственность СООО «Агрокомбинат «Хотивский» от КСП «Хотивский» не доказана.

По данным Ю.ДОРОГАНА, настоящими учредителями СООО «Агрокомбинат «Хотивский» являются два юридических лица - ООО «Земельный центр» и ЗАО «Инвестиционная группа «Регион Капитал».

Справка УНИАН. Змеевы валы - остатки системы оборонных укреплений на правом берегу Днепра, в частности, на территории Киево-Святошинского района (в административных пределах сел Ходосеевка, Хотив и Лесники). Строительство укреплений относят ко времени Киевской Руси.