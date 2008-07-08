Поправки в бюджет-2008 по финансированию АПК в целом отвечают требованиям ВТО – Пятницкий

Киев. 8 июля. УНИАН. Проект изменений в Государственный бюджет на 2008 год, внесенный в Верховную Раду Украины, относительно размера финансирования аграрного сектора в целом отвечает требованиям Всемирной торговой организации.

Об этом сообщил сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН, заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ.

«В целом, поддержка во многом зависит не просто от фиксированных цифр, но также – от валовых объемов производства. Растут валовые объемы производства, мы на это рассчитываем, растут возможности поддержки», - сказал В.ПЯТНИЦКИЙ.

Он отметил, что большое количество программ финансируется в рамках «зеленой корзины», то есть их финансирование не ограничено конкретными суммами.

Отвечая на вопрос, соответствуют ли требованиям ВТО подданные в Верховную Раду поправки в бюджет, В.ПЯТНИЦКИЙ ответил: «В целом соответствуют. Другое дело, что конечные расчеты делаются постфактум. Но по приблизительным оценкам они входят в необходимые параметры».