Правительство должно разработать программу пребывания Украины в ВТО – Гладий

Киев. 8 июля. УНИАН. Правительство Украины должно разработать программу пребывания Украины во Всемирной торговой организации.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент Национальной сельскохозяйственной палаты Украины Михаил ГЛАДИЙ.

«Правительство, Министерство аграрной политики и Министерство экономики должны сосредоточить свое внимание на разработке специальной программы пребывания Украины в ВТО. Очень важно, насколько мы завоюем место под солнцем ВТО. Само вступление – это позитив, а пребывание в ВТО – это жесткая конкуренция. И я думаю, Украина, имея такие возможности, не должна плестись в хвосте», - сказал М.ГЛАДИЙ.

Он выразил надежду, что правительство справится с этой проблемой и серьезно подойдет к разработке данной программы, которая будет опубликована и доступна общественности.