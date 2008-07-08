Производитель газовых счетчиков «САМГАЗ» планирует в 2008 году сохранить производство на уровне 120 тыс. штук

Киев. 8 июля. УНИАН. Производитель счетчиков газа ООО «САМГАЗ-Ривне» (г. Ривне) планирует в 2008 году сохранить производство на уровне 2007 года, выпустив 120 тыс. штук.

Об этом сообщил генеральный директор ООО «САМГАЗ-Ривне» Андрей МАРКОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, предприятие быстро реагирует на потребности рынка, поэтому предлагает покупателям широкий спектр продукции. На сегодня «САМГАЗ-Ривне» производит более 20 типов счетчиков газа. Счетчики газа «САМГАЗ» имеют гарантийный срок обслуживания 15 лет, срок службы - не менее 20 лет.

Вместе с тем А.МАРКОВ добавил, что недавно предприятие начало выпуск счетчиков газа с электронной системой учета предоплаты за газ, которая автоматически перекрывает подачу газа в случае неоплаты за энергоноситель.

А.МАРКОВ отметил, что в 2005, 2006, 2007 годах НАК «Нафтогаз Украины» проводила Всеукраинский технический конкурс, где были представлены все приборы учета газа, которые используются в газовой отрасли Украины, и три года подряд счетчики «САМГАЗ» признавались лучшими.

Также гендиректор предприятия отметил, из 800 тыс. счетчиков модели 2001 LA (именно эта модель выпускается сегодня) поступило в ремонт около 2000 счетчиков. Из них по гарантии - 300 штук, инсталляционный дефект - 750 штук, эксплуатационный дефект - 735 штук, вмешательство - 215 штук. Из чего, по его словам, следует, что счетчики с производственным дефектом составляют всего 0,4% от общего количества.

А.МАРКОВ также сообщил, что в мае предприятие изготовило миллионный бытовой счетчик газа, который в ходе пресс-конференции был вручен представителю Госпотребстандарта.

Справка УНИАН. ООО «САМГАЗ-Ривне» (г. Ривне) создано в 1995 году. Предприятие производит бытовые счетчики газа, счетчики газа для коммунальных и промышленных потребителей, регуляторы давления газа, комплекты монтажные узла учета газа, оборудование для ремонта и поверки счетчиков газа и др.

За этот период на предприятии выпущен 1 миллион счетчиков газа мембранного типа. Все они инсталлированы и успешно эксплуатируются, проходя плановые метрологические поверки.

Система контроля качества на предприятии сертифицирована по ISO 9001-2001.