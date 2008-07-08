Независимое тестирование необходимо проводить исключительно после завершения учебного года – депутат Оробец

Киев. 8 июля. УНИАН. Народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам базового образования Комитета по вопросам науки и образования Верховной Рады, член Президиума "Единого Центра" Леся ОРОБЕЦ считает, что независимое тестирование выпускников средних школ необходимо проводить исключительно после завершения учебного года.

Такое мнение Л.ОРОБЕЦ высказала сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Сначала необходимо завершить учебный процесс, подвести итоги, получить аттестат и только после этого идти на внешнее тестирование, чтобы не получилось так, как в этом году, когда тестирование началось в апреле», - сказала Л.ОРОБЕЦ.

В то же время, по ее мнению, результаты внешнего тестирования свидетельствуют о том, что базовая школа с успехом провела кампанию по независимому оцениванию знаний. «Базовое образование свой экзамен выдержало и сдало на «успешно». Теперь свой тест должны сдавать все высшие учебные заведения», - добавила народный депутат.

Л.ОРОБЕЦ также сообщила, что в ходе региональных встреч учителя также поддержали предложение об обязательном учете среднего балла аттестата при поступлении в ВУЗ как факторе, предоставляющем преимущество в случае получения одинакового количества баллов по сертификату. «Это позволит конкурировать не только на уровне знаний по профильному предмету, а и с уровнем общего образования, а с другой стороны, позволит ученикам не терять интерес к обучению в школе», - пояснила она.

Кроме того, по ее словам, учителя школ также поддержали предложения по созданию банка тестовых заданий, которые бы публиковались ежегодно. «Это позволило бы улучшить подготовку к тестам и сняло бы вопрос конфиденциальности», - считает Л.ОРОБЕЦ.

Как сообщал УНИАН, в этом году выпускники проходили внешнее тестирование по 11 предметам: украинскому языку и литературе, математике, истории Украины, всемирной истории, химии, географии, физике, биологии, основам экономики, основам правоведения и зарубежной литературе. Выпускники имели возможность сдавать тесты на украинском, русском, венгерском, румынском, крымско-татарском и молдавском языках. Впервые в истории Украины участниками внешнего оценивания стали все выпускники школ текущего и предыдущих годов, желающие продолжать учебу в высших учебных заведениях.

Основная сессия ВНО длилась с 22 апреля по 4 июня. По ее результатам было написано, обработано и проверено 997 тыс. 897 тестов. Средняя явка в пункты тестирования составляла 76%. Для участников, которые по уважительным причинам не зарегистрировались или не явились на основную сессию, с 26 июня по 4 июля проходила дополнительная сессия внешнего тестирования. Для участия в ней зарегистрировались 6 тыс. 361 выпускник.