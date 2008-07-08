Общественные организации АПК просят депутатов поддержать изменения в бюджет-2008

Киев. 8 июля. УНИАН. Общественные организации агропромышленного комплекса обратились к народным депутатам с просьбой поддержать изменения в Государственный бюджет на 2008 год.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель Совета директоров ассоциации «Союз птицеводов Украины» Александр БАКУМЕНКО, общественные организации обратились с совместным письмом ко всем народным депутатам.

В письме говорится, что представители общественных организаций поддерживают изменения в бюджет-2008, поскольку аграрный сектор очень нуждается в средствах, которые планируется дополнительно выделить в бюджете.

Отмечается, что изменение финансирования Аграрного фонда позволят ему провести государственные закупки для формирования продовольственного резерва.

Кроме того, предусмотренное увеличение на 200 млн. грн. расходов общего фонда Госбюджета на удешевление стоимости кредитов, которые будут привлекаться в первую очередь для животноводческих предприятий, положительно отразится на их развитии, и будет способствовать увеличению производства мяса.

Как говорится в письме, промедление с принятием изменений в бюджет приведет к обвалу цен на зерно, будет угрозой продовольственной безопасности Украины и поставит под угрозу качественное проведение комплекса осенне-полевых работ и посевной кампании под урожай 2009 года.

Как сообщал УНИАН, Бюджетный комитет Верховной Рады завтра планирует рассмотреть законопроект об изменениях в Государственный бюджет 2008 года, поданный правительством в парламент.

Как заявил сегодня заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ, проект изменений в Госбюджет на 2008 год, внесенный в ВР, относительно размера финансирования аграрного сектора в целом отвечает требованиям Всемирной торговой организации.