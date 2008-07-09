НПГУ призывает депутатов проголосовать за изменения в бюджет для обеспечения дальнейшего развития шахт

Киев. 9 июля. УНИАН. Независимый профсоюз горняков Украины призывает народных депутатов проголосовать за проект закона №2713 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" для обеспечения дальнейшего развития шахт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя НПГУ Анатолий АКИМОЧКИН сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Обращаемся ко всем политическим силам - примите этот бюджет, дайте развиваться шахтам”, - сказал он.

При этом А.АКИМОЧКИН отметил, что “в целом бюджет приемлем”, но необходимо пересмотреть в сторону увеличения статьи расходов на горноспасательную службу, охрану труда и финансирование горной науки. «Мы обращаемся к правительству, чтобы оно пересмотрело эти статьи финансирования и произвело их увеличение», - сказал он.

Также А.АКИМОЧКИН отметил, что НПГУ поддерживает проект закона о престижности шахтерского труда, разработанный Кабинетом министров Украины. “Настаиваем на том, чтобы парламент принял этот закон... это лучший вариант закона”, - отметил профсоюзный лидер.

В частности, согласно этому законопроекту, на шахтах будет введена почасовая оплата труда. “Почасовая оплата - основа безопасной работы шахтеров”, - добавил он.

Как сообщалось, в зарегистрированном 7 июля т.г. в Верховной Раде проекте закона №2713 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" предусмотрено, что для обеспечения энергетического баланса экономики Украины и последующего развития угольной отрасли предусмотрено дополнительно направить из госбюджета 468 млн. грн. Из отмеченного объема средств 368 млн. грн. будет направлено на реализацию законодательно определенного размера минимальной заработной платы при вычислении фонда оплаты труда шахтеров и на выполнение обязательств по оплате потребленной электроэнергии, тариф которой со второгоІ полугодия текущего года будет повышаться на 8%. Кроме того, в связи с потребностью привлечения дополнительных кредитных ресурсов в техническое переоснащение угледобывающих предприятий в 2008 году, возникает объективная необходимость дополнительно направить 100 млн. грн. на удешевление процентов за пользование кредитными ресурсами. Такие меры позволят частично обновить основные фонды угледобывающих предприятий Минуглепрома.