Строительство метзавода в Белой Церкви может привести к социальному конфликту - общественные организации города

Киев. 9 июля. УНИАН. Общественные организации Белой Церкви не исключают, что строительство на территории города металлургического завода приведет к социальному конфликту.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили представители общественных организаций, жители Белой Церкви, сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам члена Совета общественной организации «Белая Церковь - наш дом» Константина МАРТАКА, ситуация в городе вокруг строительства сталепрокатного завода уже вышла из разряда локальных. Строительством завода обеспокоены другие города, которые расположены на берегах реки Рось.

«Мы считаем, что игнорирование инвестором мнения 200-тысячного населенного пункта, который находится рядом со столицей, а также то, что многие влиятельные политические силы не разобрались до конца в опасности этого строительства и стали на сторону инвестора, а не на сторону простых украинцев, их безопасности, является лакмусовой бумагой для всей Украины», - сказал он.

Как отметила первый заместитель главы Всеукраинской экологической лиги Татьяна ТИМОЧКО, хотя металлургический завод, который относится к первому классу опасности, планируется построить по более новым технологиям, «на самом деле Украина не нуждается в новых металлургических заводах, Украина нуждается в переоборудовании существующих металлургических заводов, которые уже загрязняют десятки лет территорию Украины».

По ее мнению, строительство завода несет для жителей Белой Церкви и окружающих городов ряд угроз: будет снесено огромное количество зеленых насаждений, а также площадка будет выравниваться, для чего снесут слой грунта высотой 8 метров. «Это серьезно сдвинет гидрологический режим этой территории. И даже разработчики ОВОС (оценка влияния на окружающую среду – УНИАН) и ТЭО подчеркивают, что через несколько лет Белой Церкви угрожает серьезное подтопление, и в проекте планируется строить дренажные сооружения. Нужно ли такое производство, которое утопит Белую Церковь?», - спросила эксперт.

Кроме того, в связи со строительством метзавода возникнет водная проблема. Т.ТИМОЧКО отметила, что завод будет брать воду для производства из реки Рось, но не напрямую, а через водопроводную сеть. «Потому что для металлургического производства необходима вода улучшенного качества, и они не хотят опять тратить деньги на водоподготовку. Потому что все крупные металлургические заводы в Украине и в Европе имеют специальные станции водоподготовки. Этот экономический и технологический груз перекладывается на местную власть и общину города Белая Церковь», - пояснила она.

Представитель экологической лиги добавила, что для горячего производства завод будет постоянно забирать воду из Роси. «Что будет с Мироновкой, что будет с Корсунь-Шевченковским, теми городами, которые уже сейчас испытывают недостаток питьевой воды?», - сказала она.

Среди других негативных факторов, которые будут вызваны строительством завода, Т.ТИМОЧКО назвала выбросы в атмосферу, загрязнение грунтов, рост количества заболеваний, особенно среди детей.

По данным депутата Белоцерковского горсовета Ольги КУЧЕР, в Белой Церкви из 38 тыс. детей 24 тысячи больны, находятся на диспансерном учете и на инвалидности, остальные дети относительно здоровы.

«Те выбросы, которые будут делаться, будут влиять на бесплодие», - считает депутат горсовета.

К.МАРТАК напомнил, что территория, на которой уже строят предприятие, находится в четвертой зоне усиленного радиологического контроля.

По словам председателя спортивного клуба «Каменяр» Александра МАРЧЕНКО, на сегодня на территории стройплощадки «инвестор незаконно проводит строительные работы, не имея рабочего проекта, продолжаются геологические исследования, незаконно ведется вывоз грунта, вырублены деревья. У нас есть документ, что они вырубили не только те деревья, которые находятся на территории, а и те, которые находятся за территорией. Уже им выписан штраф комиссией по охране окружающей среды».

Он также сообщил: «Сегодня мы представляет 95% людей, которые проголосовали против строительства. Мы готовим материалы в суды, обращаемся в разные судебные инстанции, которые с нежеланием принимают наши заявления. Наши граждане города Белая Церковь, которые живут за границей, обращаются в европейские суды. Община объединяется и будет дальше продолжать правовые акции по недопущению строительства завода первого класса опасности».

Т.ТИМОЧКО добавила, что территория площадью около 27 га ограждена забором, на которой снят плодородный слой грунта, который через месяц утратит все свои природные свойства. «Незаконное снесение этого слоя грунта является нарушением природоохранного законодательства Украины, и мы готовим иск в суд о нанесении ущерба окружающей среде», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 24 июня вице-президент «Евро Финанс Лтд.» Валентин МАКАРЕНКО сообщил, что ООО «Евро Финанс Лтд.» намерена завершить строительство мини-металлургического завода в Белой Церкви (Киевская обл.) в 2011 году.

По его словам, «строительство завода ведется согласно графику, и причин для его задержки мы не видим. Подготовительный этап строительства уже закончен и сейчас мы приступаем к основному этапу строительства - монтажу оборудования», - отметил В.МАКАРЕНКО.

Он сообщил, что межведомственная комиссия по проверке законности принятия решений о строительстве сталепрокатного завода в Белоцерковском районе Киевской области под председательством заместителя министра регионального развития и строительства Украины Вячеслава НЕГОДЫ пришла к заключению, что решения по строительству завода отвечают требованиям действующего законодательства Украины, государственным нормам и градостроительной документации.

В.МАКАРЕНКО также сообщил, что Институт гигиены и медицинской экологии Академии медицинских наук Украины, проведя экспертизу проекта строительства метзавода, установил, что предприятие будет расположено с запасом расстояния от жилых застроек в соответствии с санитарными правилами планирования застройки населенных пунктов. «Институт пришел к выводу, что функционирование завода будет удовлетворять санитарно-эпидемиологическим нормам и не приведет к ухудшению здоровья населения города Белая Церковь», - подчеркнул В.МАКАРЕНКО.

Справка УНИАН. Согласно проекту, производственная мощность Белоцерковского сталепрокатного мини-завода должна составить 1,8 млн. тонн металлопродукции в год. Строительство развернется на площади 58 гектаров на территории действующего цеха ОАО “Киеввтормет”, а также на дополнительно приобретенных инвестором промышленных землях. На новом заводе будет применяться метод электродуговой плавки, считающийся самым перспективным в современной металлургии. Оборудование поставит компания Siemens VAI Fuchs.

Инвестиции в строительство завода составят около 600 млн. долл.

Предприятие с иностранными инвестициями ООО «Евро Финанс Лтд.” является акционером 6 предприятий Украины по переработке вторичных металлов, в том числе предприятия “Киеввтормет”. С начала своей деятельности в 2001 году компания вложила 15 млн. долларов инвестиций в развитие переработки вторсырья в Украине.