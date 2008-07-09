Эксперты АМС сомневаются, что правительство Тимошенко будет отправлено в отставку

Киев. 9 июля. УНИАН. Эксперты Агентства моделирования ситуаций сомневаются в том, что правительство Юлии ТИМОШЕНКО будет отправлено в отставку.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил директор АМС Виталий БАЛА.

"Вряд ли завершится успешно попытка отправить правительство в отставку", - сказал он.

По словам В.БАЛЫ, синхронность действий Секретариата Президента и Партии регионов, которая наблюдается последние несколько месяцев по отношению к действующему правительству "не гарантирует победы над ТИМОШЕНКО". К тому же не все в Партии регионов поддерживают "союз" лидера партии Виктора ЯНУКОВИЧА с Президентом Виктором ЮЩЕНКО даже не смотря на то, что у них общие интересы: не допустить, чтобы Ю.ТИМОШЕНКО стала главой государства, "для них это еще более неприемлемо", чем ее премьерство, считает эксперт.

В то же время директор АМС отметил, что в случае неутверждения парламентом изменений в госбюджет такая ситуация "развяжет руки ТИМОШЕНКО относительно проведения против них (политических оппонентов - УНИАН) информационной войны".

Вместе с тем В.БАЛА не исключает, что до осени ситуация для правительства изменится в положительную сторону. "Если будут успехи, то рейтинг ТИМОШЕНКО, который сегодня несколько снизился, начнет увеличиваться, что является невыгодным ни для Секретариата, ни для Партии регионов", - считает он.

Отвечая на один из вопросов, который касался возможных кандидатур на пост премьер-министра, в случае отставки нынешнего правительства, В.БАЛА сказал, что по информации двухнедельной давности на эту должность рассматривались кандидатуры секретаря Совета национальной безопасности и обороны Раисы БОГАТЫРЕВОЙ, министра обороны Юрия ЕХАНУРОВА, руководителя группы советников премьер-министра Виталия ГАЙДУКА и «даже Арсения ЯЦЕНЮКА».

"А тут у меня возникает вопрос, а кто же тогда будет спикером? В.ЯНУКОВИЧ? Но это все равно, что Владимир КЛИЧКО станет секретарем Киевсовета!", - отметил эксперт.

По его мнению, "лучшим спикером стал бы В.ЮЩЕНКО. Он бы мог целыми днями в прямом эфире говорить и говорить. Это бы была для него наилучшая должность".

В свою очередь, заместитель директора АМС Алексей ГОЛОБУЦКИЙ, комментируя создание партии "Единый центр", выразил сомнение в его жизнеспособности.

"Это начало конца президентской партии, так как любая (политическая) структура, созданная бюрократическими методами, обречена на неуспех", - сказал он.

Руководители АМС также высказали мнение, что информационная политика всех участников противостояния слабо сбалансирована и малоэффективна: БЮТ и правительство недостаточно активно обнародуют свои явные достижения, Секретариат Президента очень критикует БЮТ, правительство, премьера, Партия регионов "уже давно предпочитает выступать подголоском Секретариата Президента, не утруждаясь разработкой собственной стратегии и ведением информационной политики".