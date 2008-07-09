8-го июля 2008 года в информагентстве УНИАН чиновники и эксперты в области сельского хозяйства обсуждали пути развития аграрной отрасли Украины на пресс-конференции «Перспективы развития сельского хозяйства после вступления Украины в ВТО».

Вступление Украины в ВТО не только открывает для нашей страны новые возможности, но и накладывает много обязательств и требований, отметили участники пресс-конференции.

Будучи членом ВТО, Украина получила доступ к мировым рынкам, и теперь задание отечественных производителей – составить достойную конкуренцию иностранным. Специалисты выделяют следующие основные шаги на этом пути: полная замена оборудования в перерабатывающей отрасли, обеспечение аграрных предприятий современной техникой и другими составляющими агротехнологий. Также, в ходе перестройки отрасли необходимо учесть интересы не только крупных сельхозпроизводителей, но и небольших фермеров.

«Сельское хозяйство всегда было приоритетной отраслью для Украины, ввиду хороших климатических условий, плодородных земель и удачного геополитического размещения. Поэтому сегодня основная задача не только сохранить этот приоритет, но и развить отрасль, стимулируя переход от сельского хозяйства к аграрному бизнесу. То есть не просто обеспечить украинского фермера современными технологиями и техникой, а изменить подход к сельскохозяйственному производству в целом», - отметил Генеральный директор компании АМАКО Виталий Скоцик.

Членство страны в ВТО уже предоставило аграрной отрасли определенные выгоды. Прежде всего, речь идет об уменьшении пошлины на ввоз тракторов и почвообрабатывающей техники, некоторых видов семян. Отменены квоты на экспорт сельхозпродукции. Но самое главное – наблюдается рост инвестиционной привлекательности сферы АПК для внешних и отечественных инвесторов.

К развитию сельского хозяйства Украины нужно подходить глобально – считают эксперты, по их мнению именно эта отрасль поможет Украине занять свою достойное место в мировой экономике.

«В условиях мирового продовольственного кризиса, с одной стороны и роста спроса на биотопливо – с другой, в ситуации, когда в мире почти не осталось стран, которые могут расширять посевные площади и повышать рентабельность сельхозпроизводства, перед Украиной открываются колоссальные возможности. Аграрной отрасли сегодня не нужны просто дотации – ей нужны нормальные условия для эффективного развития – законодательная база, и прежде всего решение земельного вопроса, а также эффективный менеджмент, - заявил Виталий Скоцик.

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