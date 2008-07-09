Для развития своих гостиничных проектов компания «Украинские отели» привлекла швейцарскую управляющую компанию Sophos Hotels S.A.

В конце июня компания «Ukrainian Hotels», входящая в состав Корпорации «Астрон Украина», заключила контракт со швейцарской управляющей компанией Sophos Hotels S.A.

Данное соглашение стало очередным шагом в реализации проекта по развитию в Украине сети из 15 отелей под брендами Ramada Encore, Ramada, Ramada Plaza. Данный проект стартовал в ноябре 2007 года, после приобретения Корпорацией «Астрон Украина» у одного из крупнейших мировых гостиничных операторов – компании Wyndham Hotel Group – прав на открытие в Украине сети отелей Ramada.

Компания Sophos Hotels S.A. является ведущей управляющей компанией Швейцарии и была выбрана Wyndham Hotel Group для управления брендом Ramada в Восточной Европе и СНГ. На территории Украины Sophos Hotel S.A. будет заниматься подготовкой проектов, их запуском, маркетингом, а также непосредственным управлением новыми отелями в интересах компании «Ukrainian Hotels».

Как заявил исполнительный директор компании «Ukrainian Hotels» Владислав Вежнин «В процессе отбора управляющей компании для своих гостиничных проектов в Корпорации «Астрон Украина» главное внимание уделили качеству работы и общеевропейской репутации потенциальных претендентов. Именно по этим критериям и была выбрана швейцарская компания Sophos Hotels S.A., на плодотворное многолетнее сотрудничество с которой после состоявшегося подписания эксклюзивного договора нацелены в компании»

Справка

Один из крупнейших гостиничных операторов мира компания Wyndham Hotel Group, объединяет около 6500 гостиниц (541000 гостиничных номеров) на шести континентах, входит в состав группы Wyndham Worldwide (код на NYSE - Нью-Йоркской фондовой бирже: WYN).

В ноябре 2007 года компания «Ukrainian Hotels».» приобрела у Wyndham Hotel Group – одного из крупнейших мировых гостиничных операторов – право на открытие в Украине сети отелей Ramada.

В рамках проекта в течение 10 лет в Киеве и других городах страны с населением свыше 200 тыс. человек появятся не менее 15 отелей Ramada на 80, 100, 120 или 150 современных просторных номеров. Размер каждого номера – не менее 20 м2.

По предварительным оценкам, размер инвестиций в проект составит свыше 150 млн. долларов.