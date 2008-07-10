Обманутые вкладчики требуют от Президента и ВР поддержать увеличение суммы на выплаты по вкладам Сбербанка СССР

Киев. 10 июля. УНИАН. Всеукраинский союз обманутых вкладчиков обратится к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и народным депутатам с требованием обеспечить реализацию возврата обесцененных вкладов Сбербанка СССР, в частности поддержать подготовленный правительством проект изменений в госбюджет-2008, которым предусматривается увеличение на 1,5 млрд. грн. суммы средств на выплату компенсаций по обесцененным вкладам Сбербанка СССР.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления Всеукраинского союза обманутых вкладчиков Богдан РАФАЛЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что еще во время избирательной кампании на президентских выборах 2004 года тогда еще кандидат на пост главы государства Виктор ЮЩЕНКО неоднократно заявлял о необходимости активизации выплат компенсаций по обесцененным вкладам Сбербанка СССР. Тогда же между Всеукраинским союзом обманутых вкладчиков и коалицией «Сила народа» был подписан договор о совместных действиях по возврату обесцененных вкладов. Документ был подписан лично В.ЮЩЕНКО.

Прошло уже четыре года, говорит Б.РАФАЛЮК, и ситуация с выплатой компенсаций существенно не изменилась. На неоднократные обращения организации вкладчиков Секретариат Президента отвечал отписками, в которых говорилось лишь, что ситуация с выплатой компенсаций «постоянно на контроле Президента» и выражалась благодарность за «активную позицию» в данном вопросе.

«Это же как нужно игнорировать всех вкладчиков, чтобы так отвечать», - отметил Б.РАФАЛЮК.

По его словам, позитивные сдвиги в решении ситуации с выплатой компенсаций по вкладам произошли только с приходом правительства Юлии ТИМОШЕНКО.

«Мы не пришли сюда защищать правительство, думаю правительство само в состоянии это сделать. Мы пришли сюда, как учил наш Президент Виктор Андреевич ЮЩЕНКО, искать справедливости, а с ней и наши обесцененные деньги», - отметил Б.РАФАЛЮК.

Он также сообщил, что ему не понятна позиция Президента, касающаяся процесса приватизации или лучше сказать его отсутствия, и последние заявления главы государства о том, что он не будет подписывать изменения в госбюджет-2008.

«Мы предлагаем Виктору Андреевичу, как он это любит говорить, сесть за круглый стол, и пусть он нам расскажет, как и когда он вернет наши обесцененные вклады», - отметил Б.РАФАЛЮК.