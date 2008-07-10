Объединение НДП с “Единым Центром” не должно стать искусственным проектом партии власти – Супрун

Киев. 10 июля. УНИАН. Объединение Народно-демократической партии с политической партией “Единый Центр” не должно стать искусственным проектом партии власти накануне возможных парламентских выборов.

Об этом заявила лидер НДП Людмила СУПРУН сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Я призываю украинскую политическую элиту объединиться в единую политическую силу ради выведения государства из кризиса. Таким объединительным процессам сегодня в Украине альтернативы нет. Нам необходимо отказаться от принципа формирования партийной власти “под выборы”, - пояснила свою позицию Л.СУПРУН.

Говоря о перспективах существования НДП в общем формате с “ЕЦ”, она отметила, “что на сегодняшний день из 189 тысяч ее партийцев около 2 тысяч временно приостановили членство в НДП в пользу участия в “Едином Центре”. “Мы посмотрим, как в “Едином Центре” будут выполнять договоренности о единой политической платформе и реализации политической программы на тех принципах, за которые выступает НДП. Если договоренности будут нарушаться, мы прекратим такое сотрудничество”, - отметила Л.СУПРУН.

Она также сообщила, что идею объединения элит в новую центристскую политическую силу поддержал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в конце июня Л.СУПРУН обвинила “Единый Центр” в нарушении договоренностей и "переманивании" партийцев из НДП.