Представители местной власти в целом позитивно оценивают правительственный проект изменений в госбюджет

Киев. 11 июля. УНИАН. Представители местных органов власти в целом позитивно оценивают проект изменений в государственный бюджет, который был подан правительством.

Как передает корреспондент УНИАН, такую позицию высказывали на совместной пресс-конференции в УНИАН городской председатель г. Острог Тарас ПУСТОВИТ, городской председатель г. Хмельницкий Сергей МЕЛЬНИК, городской председатель г. Каменец-Подольского Анатолий НЕСТЕРУК, в.и.о. городского председателя, секретарь городского совета г. Полтава Александр КОЗУБ, секретарь городского совета г. Черновцы Троян ЕРЕМЧУК.

В частности, участники конференции отметили, что позитивным является факт выделения субвенций из госбюджета в сумме 400 млн. грн. на экономическое развитие областей, а также выделение 500 млн. грн. на ремонт коммунальных дорог.

Среди прочего представители местных органов власти расценили как позитив то, что на местах будет оставаться сумма поступлений от транспортного сбора.

Также участники пресс-конференции отметили, что на сегодня существует необходимость внесения изменений в Бюджетный кодекс Украины касательно перераспределения средств.