Американский триумф украинского романтического авангарда

Впервые в отечественной истории украинское искусство было представлено в одном из крупнейших художественных музеев мира - Метрополитен-музее, Нью-Йорк, США.

19 июня в египетском зале Метрополитен-музея Нью-Йорка с оглушительным успехом прошла презентация выставки произведений искусства классического ювелирного Дома «Лобортас и Карпова». Американская элита восторженно приняла работы законодателей принципиально нового стиля в ювелирном искусстве.

На презентации уникальной коллекции «Гравитация любви» присуствовали мер Нью-Йорка Майкл Блумберг, послы Канады, Аргентины, Сан Мариино, постоянный представитель Украины при ООН, бизнесмен Э. Трамп и другие.

В знак признания достижений в искусстве и в благодарность за революционную выставку, обогатившую культурную жизнь Америки, лидерам современного украинского искусства - Ирине Карповой и Игорю Лобортасу были вручены сертификаты и почетные грамоты от ООН, Мера Нью-Йорка Майкла Блумберга и президента Русско-Американского Фонда Марины Ковалевой, главы Манхеттена Скотта Стрингера, Ирина и Игорь были приглашены на личный прием мера Нью-Йорка Майкла Блумберга.

Изысканная экспозиция необычайно заинтересовала и американские масс-медиа. В частности, «Daily News» писала об этом событии: «Продолжая мощную линию украинского авангарда 20 столетия (Кандинский, Малевич, Архипенко, Радченко) украинские художники представили новое направление - «Романтический авангард» как живую классику эпохи. Коллекция «Гравитация любви» объединила третью мировую коллекцию «Мир на ладони» (после пасхальных яиц Фаберже и «Магических часов» Картье), драгоценности класса «De Luxe», искусство ювелирной скульптуры и классических ювелирных эмалей по золоту. Это современные рукотворные предметы роскоши, виртуозно выполненные по всем канонам классической ювелирной школы, существующие в единственном экземпляре». Ряд Нью-Йоркских газет посвятил выставке «Украинский романтический вангард» целые полосы газет.

Уникальные работы более 3-х недель экспонировались в одном из самых элитарных нью-йоркских выставочных залов – «Национальном клубе искусств» в рамках фестиваля «Наше наследие», организованном Русско Американским Фондом. Центральное место заняли ювелирная скульптура «Гравитация любви», коллекция драгоценностей «Мой дорогой Диор», посвященная творчеству знаменитого кутюрье, и коллекция уникальных эмалей по золоту «Твой райский сад», вызвавшая небывалый интерес избалованной роскошью американской публики.

Американская публика не только единодушно отметила, что все представленные на выставке экспонаты выглядели утончённо, изящно, по-особому современно и очень романтично, а и повлияла на то, что выставку продлили, чего ранее не случалось. Неиссякаемый интерес к экспозиции лишь укрепил многолетнюю репутацию идеологов стиля «украинский романтический авангард», как художников, которые создают шедевры, не имеющие аналогов в мире.

Нью-Йоркская выставка продемонстрировала Америке высочайший уровень украинских мастеров, она показала, что произведения такого класса являються достоянием культуры мира.

* Метрополитен-музей в Нью-Йорке - один из крупнейших художественных музеев мира, основан в 1870 г. ( Идея собрать коллекцию шедевров, которые иллюстрировали бы историю искусств от древнейших времен до наших дней была основополагающей при создании музея и сделала его одним из самых значительных культурных явлений в мире.) Наряду с экспонированием постоянных коллекций музей устраивает и современные выставки, которые стали своеобразной визуальной энциклопедией искусства всех культур и эпох.