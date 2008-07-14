Украинский художественный фильм-сказка «ПРИКОЛЬНАЯ СКАЗКА» удостоен двух наград XVI Международного детского кинофестиваля «АРТЕК»

На XVI Международном детском кинофестивале «Артек», который проходил с 3 по 10 июля 2008 г. в Международном детском центре «Артек» (Гурзуф) решением Большого детского жюри, состоящего более, чем из 3000 детей, украинский фильм-сказка «Прикольная сказка» режиссера Романа Ширмана определен победителем в двух номинациях – «Самый увлекательный фильм» и «Лучшая девочка-актриса» (Лена Козырь, исполнительница роли Девочки-судьбы).

Фильм снят при поддержке Государственной службы кинематографии Украины киевской киностудией «Интерфильм» в копродукции с эстонскими киностудиями «BalticFilmProduction” и “Exit Film” .

Организаторами фестиваля выступили МДЦ «Артек», Министерство культуры Украины и Академия детского и молодежного фильма (Россия). В конкурсной программе фестиваля были представлены новые фильмы для детей и юношества из Украины, России, Белоруссии и Германии.

Подробная информация о фильме размещена на сайте www.interfilm.biz.