Украинская компания «Лобортас и Карпова» намерена постоянно участвовать в выставках ювелирного искусства в США

Киев. 14 июля УНИАН. Украинский ювелирный дом «Лобортас и Карпова» планирует стать постоянным участником выставок ювелирного искусства в США.

Об этом сообщили президенты компании Игорь ЛОБОРТАС и Ирина КАРПОВА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам И.ЛОБОРТАСА, 19 июня компания с успехом провела презентацию выставки произведений искусства «Гравитация любви» в египетском зале Метрополитен-музея в Нью-Йорке, где до сих пор ни одна из украинских компаний не проводила выставки.

По словам руководителей компании, коллекция «Гравитация любви» была с восторгом принята американской элитой как принципиально новый стиль в ювелирном искусстве скульптуры и классических ювелирных эмалей по золоту.

«Наша компания почти сразу получила контракт, и половина коллекции осталась в Нью-Йорке», - сказал И.ЛОБОРТАС.

При этом он отметил, что ювелирное искусство находится в плачевном состоянии, а Украина - одна из немногих стран, где есть свой стиль и своя школа.

По словам руководителей компании, часть коллекции была привезена в Киев, а также её главная составляющая - скульптура из серебра под названием «Гравитация любви», в которой 1 640 бриллиантов. Американские галеристы оценили скульптуру в четверть миллиона долларов.

Как сообщила И.КАРПОВА, в скором времени компания «Лобортас и Карпова» планирует принять участие в еще одной, на этот раз профессиональной, ювелирной выставке и стать постоянным представителем нового украинского искусства в США.