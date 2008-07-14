Началась подготовка Х Международной конференции «Смазочные материалы 2009»

Традиционно, вот уже с 1971 года ОАО «АЗМОЛ» - крупнейший европейский производитель масел и смазок (г. Бердянск, Запорожская область, Украина) накануне дня работников нефтяной и нефтехимической промышленности проводит Международную научно-техническую конференцию «Смазочные материалы». Десятая, юбилейная конференция намечена на 2009 год.

На ОАО «АЗМОЛ» (Открытое акционерное общество «Азовские смазки и масла») уже состоялось первое заседание рабочей комиссии по подготовке 10-й Международной научно-технической конференции: «Смазочные материалы 2009». Были определены тематика, дата и место проведения юбилейной конференции. Она состоится 7-10 сентября 2009 года в городе Бердянске (Запорожская обл.)

- Главная задача, которую мы ставим при подготовке и проведении конференции – отметил председатель правления ОАО «АЗМОЛ» Александр Стахурский, - это обмен опытом практической деятельности, исходя из международной практики и с учетом сложившейся в нашей стране обстановки. Хотя, традиционно, большое внимание будет уделено и презентации новейших разработок и исследований в нефтехимической отрасли.

Итогом заседания комиссии стало утверждение предварительного состава международного оргкомитета и редколлегии, которая будет отвечать за подготовку сборника материалов научных докладов. Приняты за основу проекты плана подготовки и регламента проведения конференции. Решено доработать их с учетом высказанных замечаний и представить на утверждение.

В числе участников конференции гости из более чем 30 стран мира. Среди них производители масел и смазок, крупные потребители и поставщики сырья, а также представители науки. Гостями конференции «Смазочные материалы» ее гостями стали представители США, Великобритании, Германии, России, Беларуси, Польши, Швеции, Австрии и других стран. Научно-техническую поддержку осуществляли УкрНИИНП «МАСМА», НУ „Львовская политехника”, УГХТУ (г. Днепропетровск), РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, ФГУП „25 ГосНИИ МО России”, ИПМ НАН Беларуси, ГП «ИЭГТ им. Л.И. Медведя».