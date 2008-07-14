Более 20 отраслевых профсоюзов ФПУ заявляют о готовности выразить недоверие председателю федерации Юркину

Киев, 14 июля. УНИАН. Более 20 отраслевых профсоюзов и региональных профобъединений, которые входят в состав Федерации профсоюзов Украины, готовы выразить недоверие председателю ФПУ Александру ЮРКИНУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель ЦК Профессионального союза работников жилищно-коммунального хозяйства, местной промышленности, бытового обслуживания населения Алексей РОМАНЮК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, еще целый ряд профсоюзных организаций высказался за проведение съезда или Совета ФПУ, однако в соответствующих документах этих организаций содержится более “осторожная формулировка” по поводу отстранения А.ЮРКИНА.

Он сообщил, что после решений ряда отраслевых профсоюзов о целесообразности проведения Совета или съезда ФПУ для рассмотрения вопроса о недоверии руководству федерации 10 июля состоялся Президиум ФПУ. На этом заседании было принято решение о приостановке полномочий А.ЮРКИНА до рассмотрения на Совете ФПУ 17 июля вопроса о выражении ему недоверия.

А.РОМАНЮК заметил, что сегодня рядовые члены профсоюза обеспокоены тем, что происходит в ФПУ, в том числе фактом задержания заместителя председателя ФПУ Сергея КОСТИНА за получение взятки.

По словам А.РОМАНЮКА, на пресс-конференции 10 июля Ю.ЮРКИН “исказил” реальное состояние дел в ФПУ, сказав о целеустремленной кампании рейдерского захвата этой организации. “В разговоре с представителями СМИ он (А.ЮРКИН) ни одним словом не обмолвился о том, что именно в это время его коллеги на заседании Президиума ФПУ обсуждают вопрос о выражении ему недоверия”, - заметил А.РОМАНЮК.

Председатель отраслевого профсоюза добавил, что А.ЮРКИН был избран председателем ФПУ “на волне критики” им предыдущего руководства федерации, но “впоследствии стало понятно, что он стал действовать такими же методами, как и старое руководство ФПУ”.

А.РОМАНЮК, а также другие лидеры отраслевых профсоюзов, собравшиеся на пресс-конференции, в частности председатель ЦК Профсоюза работников культуры Людмила ПЕРЕЛЫГИНА, председатель ЦК Профсоюза работников охраны здоровья Тамила КАЗАРИНА, председатель Профсоюза работников радиоэлектроники и машиностроения Украины Григорий ОЛЬХОВЕЦ, заместитель председателя ЦК Профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины Александр РЯБКО, президент Украинской Федерации профсоюзных организаций – профсоюза работников совместных предприятий Анатолий МИХАЙЛЕНКО, заявляли, что сегодня руководство ФПУ действует непрозрачно, особенно в имущественных вопросах.

“Нет прозрачности, это является почвой для злоупотреблений, что мы и видим на примере С.КОСТИНА”, - заметил А. МИХАЙЛЕНКО.

Л.ПЕРЕЛЫГИНА сказала, что О.ЮРКИН должен подать в отставку не ожидая даже 17 июля – заседания Совета ФПУ. Она заметила, что “А.ЮРКИН и С.КОСТИН не только сами обогащались в своих должностях”, а “расставляли своих людей” на важных должностях в ФПУ.

Все лидеры присутствующих отраслевых профсоюзов выразили убеждение, что 17 июля на заседании Совета ФПУ А.ЮРКИН будет отправлен в отставку.

Как сообщал УНИАН, 8 июля во время получения взятки в сумме 50 тыс. дол. работники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВС Украины в Киеве и антикоррупционного бюро ГУБОП МВД Украины задержали заместителя председателя Федерации профессиональных союзов Украины С.КОСТИНА.

10 июля пресс-служба ФПУ распространила информацию, что на заседании Президиума ФПУ А.ЮРКИН обратился к Президиуму с просьбой о приостановке своих полномочий в связи с ситуацией, сложившейся вокруг деятельности профобъединения.

В тот же день А.ЮРКИН провел пресс-конференцию, на которой заявил о целеустремленной кампании рейдерского захвата этой организации.

“Я не могу говорить о причинах и обстоятельствах задержания моего заместителя Сергея КОСТИНА, который занимается имущественными вопросами. Это дело следствия и суда. Вместе с тем хочу отметить - тот факт, что это состоялось в канун проведения заседания президиума федерации, где сегодня рассматриваются вопросы последующего развития организации, в том числе и имущественные, не может не вызывать подозрения”, - отметил А.ЮРКИН.

***В состав ФПУ входит 74 отраслевых профсоюзов и региональных профобъединений.