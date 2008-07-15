Первый турнир Киевского Гольф Клуба принял 72 участника

Длительная двухгодичная работа менеджеров и архитекторов гольф-полей проекта «Гольфстрим» увенчалась презентацией первого завершенного продукта. В честь этого события в клубе 12 июля состоялся первый официальный турнир «Открытие Паркового Поля».

Хорошо известно, что качественные гольф-поля в Украине можно счесть на пальцах одной руки. Поэтому подарок, который приготовила любителям гольфа команда «Гольфстрим», действительно уникален.

Парковое поле сочетает все качества универсальной площадки для «запуска» самых различных гольф-событий. Это традиционное поле на 9 лунок, с классическими квадратными ти и с небольшим количеством песчаных и водных препятствий. Оно считается самым «простым» в гольф-клубе — преимущественно полем для новичков и любителей. Вместе с тем, сложный индивидуальный дизайн гринов (площадок для завершающего удара) позволяет более опытным гольфистам играть на этом поле и находить для себя интересные спортивные задачи — уже сейчас, не ожидая открытия классического 9-луночного Клубного и чемпионского 18-луночного Поля Чемберлен.

Парковое поле — поле «романтичного» дизайна. Оно продуманно таким образом, чтобы создать у игрока, кроме спортивного «драйва», еще и ощущение прогулки по настоящему зеленому и цветущему парку. Идея будет окончательно воплощена через несколько месяцев, хотя проводить здесь полноценные соревнования можно уже сейчас. Свидетельством тому и стал турнир.

Соревнования прошли в формате «скрембл» 4 человека. 18 лунок (в два круга) были сыграны составами команд по четыре игрока с одновременным стартом, по две команды с лунки. Такой формат дает возможность играть на одном поле большому количеству игроков с разным уровнем подготовки. В судейскую коллегия турнира вошли Алексей Сидоров (главный судья, Федерация Гольфа России), Алексей Соколов (Россия), Тони Вествуд (Великобритания).

В турнире приняли участие гольфисты из 15 стран — Великобритании, Австралии, США, Канады, Германии, Голландии, Швеции, Швейцарии, Польши, Молдовы, Болгарии, России, Хорватии, Чехии. Свои делегации представили разные регионы Украины. Самой большой стала «команда» от гольф-клуба «Козин». Приехали на турнир игроки из Луганска, Харькова, Запорожья, Миргорода, Одессы — и среди них чемпионы всеукраинских соревнований по гольфу.

Специальными гостями мероприятия стали Министр по делам семьи, молодежи и спорта Украины Юрий Павленко, Президент Федерации баскетбола Украины, олимпийский чемпион Александр Волков, генеральный директор канала «Мегаспорт» Александр Ларин, Вице-президент Федерации гольфа Украины Александр Корбан.

Победителя определили в переигровке, так как к завершению основной части турнира три команды подошли с одинаковым лучшим результатом (56 ударов на 18 лунках).

Список призеров и обладателей поощрительных призов от Киевского Гольф Клуба выглядит так:

Юлия Малимон — победительница в номинации «The Longest Drive» (220 м);

Руслан Гаркавенко — победитель в номинации «Closest to the Pin» (5 м);

Валерий Вареница, Владимир Иванов, Эдуард Лановик, Алена Милявская — поощрительный приз «Самой вежливой команде» турнира;

Юрий Бойко, Игорь Затравкин, Валерий Кирмасов, Андрей Кулик — 3-е место;

Алексей Калинин, Дмитрий Постовалов, Александр Степанов, Андрей Юрко — 2-е место и специальный приз от Федерации гольфа Украины — за общий вклад в развитие этого вида спорта;

Федор Гоголев, Георгий Гроховский, Вадим Слюсар, Питер Чемберлен — 1-е место и переходящий кубок чемпионов клубных турниров.

Партнер турнира — компания «Ханнер», представляющая жилой комплекс «Фамилия».

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