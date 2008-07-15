Издательство «Прессцентр» переехало в новый офис

Издательство «Прессцентр» объявляет о переезде в новый офис, расположенный по адресу Киев, ул.Фрунзе, 160.В новом офисе будет работать директорат Издательства, «Прессцентр- Район" ,отделы маркетинга, рекламы, сбыта, бухгалтерии и IT. В офисе, размещенном по адресу : ул.Фрунзе 104 А размещаются редакции «Газеты по-киевски» и «Газеты нашего района». Оба офиса связаны между собой современной виртуальной сетью. Тел.для справок :492-32-90

По словам Генерального директора издательства «Прессцентр» и главного редактора «Газеты по-киевски» Сергея Тихого, переезд был вызван давно назревшей необходимостью улучшения условий труда редакции и директората как самого издательства, так и редакций газет. «Стратегия нашего развития предусматривает дальнейшее совершенствование бизнес-процессов. Находясь в тесноте, мы, конечно, не были «друг на друга в обиде», но работать в таких условиях становилось все труднее. Теперь и директорат и журналисты будут трудиться в значительно более комфортных условиях, значит, и эффективность работы будет значительно выше.»

ООО «Издательство Прессцентр»- один из лидеров украинского рынка печатных СМИ. Является учредителем и издателем национальной сети региональных изданий : «Газеты по-киевски» (Киев), «Газеты по-днепровски» (Днепропетровск), «Газеты по-харьковски» (Харьков), «Газеты по-одесски» (Одесса), «Газети по-львівськи» (Львов), «Газеты по-донецки» (Донецк), бесплатных выпусков «Газеты по-днепровски», «Газеты по-харьковски», «Газеты по-одесски», «Газети по-львівськи», «Газеты по-донецки», сети районных газет «Газета нашего района» (Киев). Совокупный еженедельный тираж сети региональных изданий - 1 207 900 экз

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К пресс-секретарю издательства «Пресс-центр»

Игорю Михайленко

Тел. 362 84 07 моб. 8 067 220 62 29

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