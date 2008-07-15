Киев. 15 июля. УНИАН. Народный депутат от Партии регионов Юрий БОЙКО заявляет, что правительство не накапливает достаточных запасов газа.

Об этом Ю.БОЙКО сказал сегодня на пресс-конференции «Коррупционные схемы правительства Тимошенко: ТЭК» в УНИАН.

По его словам, общий дефицит газа в балансе НАК «Нафтогаз Украины» составляет 3,5 млрд. кубометров.

«Это уже сейчас не дает уверенности в том, что к началу отопительного сезона 2008-2009 гг. страна будет готова обеспечить внутренние потребности в голубом топливе, а также обеспечить бесперебойный транзит природного газа в страны Европы», - заявил Ю.БОЙКО.

Так, по его информации, по состоянию на 7 июля физический объем газа в подземных хранилищах составляет 20,6 млрд. кубометров газа, в то время как, согласно документам, в хранилищах накоплено 23,5 млрд. кубометров газа. Из них около 11 млрд. кубометров принадлежит компании «РосУкрЭнерго», 7,5 млрд. – «УкрГаз-Энерго», 5 млрд. кубометров – «Укрнафте».

При этом Ю.БОЙКО отметил, что европейские потребители газа ОАО «Газпром» в настоящий момент максимально задействуют транзитные мощности Украины для получения максимального объема газа и создания его запасов на своей территории.

«Украинская ГТС работает сегодня на максимуме - 350 млн. кубометров в сутки, в то время как традиционные для такого периода объемы – 250-270 млн. кубометров. Это означает, что Европа готовится, и целый ряд европейских стран проводят сейчас технические работы по увеличению мощности своих подземных хранилищ», - сказалон.

По мнению Ю.БОЙКО, это свидетельствует об ожиданиях новой эскалации газового противостояния между Украиной и Россией. «Европейские потребители не исключают перебоев поставок газа через территорию нашей страны, а украинское правительство бездействует», – добавил он.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» планирует до начала отопительного сезона 2008-2009 гг. накопить в ПХГ 28 млрд. кубометров газа. На протяжении января-июня компания закачала в ПХГ около 6,5 млрд. кубометров газа.

Оператором газотранспортной системы Украины является ДК “Укртрансгаз”. По состоянию на 1 января 2008 года, в состав газотранспортной системы ДК “Укртрансгаз” входили 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью свыше 30 млрд. кубометров.