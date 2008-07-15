Бойко заявляет, что правительство не накапливает достаточных запасов газа
Киев. 15 июля. УНИАН. Народный депутат от Партии регионов Юрий БОЙКО заявляет, что правительство не накапливает достаточных запасов газа.
Об этом Ю.БОЙКО сказал сегодня на пресс-конференции «Коррупционные схемы правительства Тимошенко: ТЭК» в УНИАН.
По его словам, общий дефицит газа в балансе НАК «Нафтогаз Украины» составляет 3,5 млрд. кубометров.
«Это уже сейчас не дает уверенности в том, что к началу отопительного сезона 2008-2009 гг. страна будет готова обеспечить внутренние потребности в голубом топливе, а также обеспечить бесперебойный транзит природного газа в страны Европы», - заявил Ю.БОЙКО.
Так, по его информации, по состоянию на 7 июля физический объем газа в подземных хранилищах составляет 20,6 млрд. кубометров газа, в то время как, согласно документам, в хранилищах накоплено 23,5 млрд. кубометров газа. Из них около 11 млрд. кубометров принадлежит компании «РосУкрЭнерго», 7,5 млрд. – «УкрГаз-Энерго», 5 млрд. кубометров – «Укрнафте».
При этом Ю.БОЙКО отметил, что европейские потребители газа ОАО «Газпром» в настоящий момент максимально задействуют транзитные мощности Украины для получения максимального объема газа и создания его запасов на своей территории.
«Украинская ГТС работает сегодня на максимуме - 350 млн. кубометров в сутки, в то время как традиционные для такого периода объемы – 250-270 млн. кубометров. Это означает, что Европа готовится, и целый ряд европейских стран проводят сейчас технические работы по увеличению мощности своих подземных хранилищ», - сказалон.
По мнению Ю.БОЙКО, это свидетельствует об ожиданиях новой эскалации газового противостояния между Украиной и Россией. «Европейские потребители не исключают перебоев поставок газа через территорию нашей страны, а украинское правительство бездействует», – добавил он.
Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» планирует до начала отопительного сезона 2008-2009 гг. накопить в ПХГ 28 млрд. кубометров газа. На протяжении января-июня компания закачала в ПХГ около 6,5 млрд. кубометров газа.
Оператором газотранспортной системы Украины является ДК “Укртрансгаз”. По состоянию на 1 января 2008 года, в состав газотранспортной системы ДК “Укртрансгаз” входили 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью свыше 30 млрд. кубометров.