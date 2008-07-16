Новый Автоцентр «НИКОЛЬ МОТОРС» - новые стандарты качества от Mitsubishi Motors в Украине

14 июля в Киеве торжественно открылсяся новый дилерский центр Mitsubishi Motors — Автоцентр компании «НИКОЛЬ МОТОРС». Он расположен на столичной Окружной дороге, на выезде к городу Вишневое ( село Софиевская Борщаговка, ул. Вишневая, 1).

Чем важно это событие для владельцев Mitsubishi и автолюбителей в целом?

Оборудованный самой современной техникой и по самым современным стандартам, автоцентр позволяет продавать и обслуживать автомобили известной марки по всем стандартам японского производителя. В частности, автоцентр имеет демонстрационный зал площадью более 700 кв.м, что дает возможность демонстрировать весь модельный ряд автомобилей мирового бренда. Сервисная зона разместилась на площади 2330 квадратных метров (для сравнения – площадь всего автоцентра «Мицубиси в Крылатском», которым гордятся в российской столице, составляет 2000 квадратных метров). Здесь оборудованы 40 постов, за день будут обслуживаться до 250 автомобилей. Они могут пройти диагностику, все виды ремонта, клиенту будет установлено любое дополнительное оборудование.

Сотрудники нового автоцентра прошли специальную программу обучения на базе импортера Mitsubishi Motors в Украине, Молдове и Республике Беларусь – Торгового Дома «НИКО».

Ранее продажа и обслуживание автомобилей Mitsubishi велись компанией «НИКОЛЬ МОТОРС» в автосалоне на Петровке и в сервисных центрах компании. Теперь весь спектр услуг для ценителей легендарного бренда объединен под одной крышей.

Посетителям центра доступен весь модельный ряд Mitsubishi, при этом автомобили можно оценить самостоятельно в рамках тест-драйва. Оплатить покупку автомобиля можно как наличными, так и безналичным расчётом, посредством кредита или в лизинг. Система trade-in позволяет покупателю зачесть стоимость предыдущего автомобиля при покупке нового. Застраховать купленный автомобиль можно в любой страховой компании – партнере автоцентра. Все фирменные аксессуары Mitsubishi также можно приобрести здесь, в автоцентре.

«Открытие нового автоцентра - важный этап развития нашей компании», говорит генеральный директор «НИКОЛЬ МОТОРС» Игорь Мошков. « Мы мечтали создать именно такой автоцентр – современный, удобный, яркий. И мы создали его. Здесь каждый может оценить воплощенные в разных марках Mitsubishi наши фирменные «три алмаза» (в переводе с японского: «мицу» - три, «биси» - алмаз) – техническое совершенство, безопасность, комфорт. Приехав к нам на такси и взяв с собой лишь паспорт, права и кредитную карточку, любой клиент может уехать на новом автомобиле. При этом он выберет не просто дорогой или дешевый, а именно « свой» автомобиль. Благодаря возможностям нашего шоу-рума он распознает его среди всех производящихся сегодня марок автомобиля. Благодаря сервисному центру, получит уверенность в том, что автомобиль пройдет столько километров, сколько будет в радость его владельцу. Мы выстраиваем с каждым клиентом долгосрочные отношения, и готовы будем прийти ему на помощь в любую минуту».