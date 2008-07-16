Киев. 16 июля. УНИАН. Представители общественных организаций выступают с инициативой создания в Украине Центра контроля за вакцинами.

С такой инициативой выступил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент ГО “Лига защиты общественных прав” Вячеслав КОСТЫЛЕВ.

По его мнению, предпосылкой создания такого центра стало замалчивание проблемы вокруг дополнительной массовой иммунизации против кори и краснухи в Украине и отсутствие реакции должностных лиц на запросы обнародовать информацию о вакцинации.

В то же время врач-реаниматолог Юрий ЗБИТНЕВ отметил, что ситуация с вакцинацией свидетельствует о глубоком кризисе в украинской медицине. Поэтому, по его словам, основной задачей Центра контроля за вакцинами будет исполнение функции, которую не исполняет сегодня государство.

“Центр будет обеспечивать прозрачность относительно вакцинации и будет защищать граждан от каких-либо злоупотреблений или коррупционных действий чиновников", – сказал Ю.ЗБИТНЕВ.

Он также сообщил, что ряд общественных организаций Украины направил информационный пакет по поводу незаконной вакцинации в Совет Европы, в Страсбург в Департамент рыночного мониторинга незаконных препаратов, и в Международный Красный Крест.

“Мы также направим образцы вакцин против кори и краснухи, поставленных в Украину, в высококачественную лабораторию в одну из восточных стран, чтобы сделать их детальный анализ”, – сообщил Ю.ЗБИТНЕВ.